Hvitere lys gir klarere sikt og mer komfort

Det kan være slitsomt for øynene å kjøre i mørke omgivelser, og dette kan føre til anstrengte øyne og en større risiko for utmattelse. Philips X-tremeVision Pro150 utstråler hvitt lys på opptil 3400 Kelvin (referer til H7; HB3: 3500 Kelvin), noe som gir større kontrast til sikten din. Dette lar deg lettere identifisere møtende objekter med økt selvsikkerhet. Kjøreturen din blir tryggere og hyggeligere hvis du kan se klarere og være mer oppmerksom.