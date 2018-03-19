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Utgått
En ikke-kirurgisk tilnærming
Flate eller innovervendte brystvorter
2 Niplette og 2 ammeinnlegg
Innovervendte brystvorter eller brystvorter som ikke stikker ut, berører opptil 10 % av kvinner, noe som gir mentalt stress og gjør ammingen vanskeligere for mor og barn. Babyens suging skal trekke ut brystvorten. Hvis ikke er Niplette™ en enkel og komfortabel løsning som kan hjelpe. Apparatet gjør det mulig for kvinner med flate eller innovervendte brystvorter å amme komfortabelt uten behov for kirurgiske inngrep*. Niplette består av en gjennomsiktig brystvorteform og en forseglingsflens, som er festet til en ventil og sprøyteåpning.
Niplette skal ideelt sett anvendes før graviditeten og brukes i 8-timers perioder om dagen eller natten*. Hvis brystene dine ikke er for følsomme, kan den også brukes i de første seks månedene av svangerskapet for å oppnå en permanent korreksjon, eller i noen minutter før hver amming etter at babyen er født. Niplette suger brystvorten ut og lar babyen enkelt få tak, og bidrar til å etablere ammingen de første dagene. Den permanente kosmetiske korrigeringen kan da skje når ammingen er over, og hvis dette er tilfellet, kan Niplette brukes igjen med jevne mellomrom.
Koppen holdes over hele brystvorten med én hånd, og luft trekkes ut med en 5 ml sprøyte slik at brystvorten blir sugd inn i den. Brukeren har kontroll over sugingen og kan dra i brystvorten etter hva som er behagelig. Når brystvorten er trukket ut, og sprøyten er fjernet fra ventilen, kan brukeren fortsette med vanlige aktiviteter og bruke Niplette diskret inni behåen. Det er anbefalt å bruke den så mye som mulig i starten*.
3.9
av 5
21
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
Saga77
19/03/2018
Sverige
Fungerar!
Har nu användt produkten i 6 veckor och mina indragna bröstvårtor är så gott som permanent fixade. Jag har användt produkten minst 8 timmar om dagen. Resultatet visar sig först nu, så var tålmodig. Första veckorna gjorde det lite ont, blev lite sårigt och det kom även lite råmjölk . Jag är inte gravid utan använder niplette av kosmetiska skäl. Nu åker inte bröstvårtorna in efter en hel dag utan niplette. Ibörjan höll resultatet endast någon timma. Jag ska fortsätta använda niplette ett tag till eftersom den ena bröstvårtan som var mest indragen fortfarande är lite plan samt att jag vill vara säker på ett bestående resultat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF152/01 Niplette™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF152/01 Niplette™
Mya21
13/05/2015
United Kingdom
Wish I had these sooner!!
Firstly I want to say that I NEVER write reviews but I have to tell people about this product!! Im 19 and have had very inverted nipples my entire life and have been very self conscious. I have had these less than a week and Im already seeing a difference. I came across these months ago and hesitated and now I wish Id bought these sooner. I read loads of good reviews but didnt believe that this would work for me as my nipples have never come out before. Im using these for a few hours each day and building up my time of use. So far I am extremely impressed!! Suction has lost a few times but now Ive been using coconut oil, I apply a tiny amount to and around my nipples before putting the niplette on and they stay comfortably and even make my nipples soft! The only fault I would say is the length of the tube between the thimble and the syringe, but Im guessing there is a reason for this? At first I thought the thimble was too small but its actually perfect! I plan on using these over the next few months and will then re-review this item. Im so excited to keep at it and get nipples!! DO NOT HESITATE TO BUY THIS!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF152/02 Niplette™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF152/02 Niplette™
Yaynipples
13/05/2015
United Kingdom
Wish I had these sooner!!
Firstly I want to say that I NEVER write reviews but I have to tell people about this product!! Im 19 and have had very inverted nipples my entire life and have been very self conscious. I have had these less than a week and Im already seeing a difference. I came across these months ago and hesitated and now I wish Id bought these sooner. I read loads of good reviews but didnt believe that this would work for me as my nipples have never come out before. Im using these for a few hours each day and building up my time of use. So far I am extremely impressed!! Suction has lost a few times but now Ive been using coconut oil, I apply a tiny amount to and around my nipples before putting the niplette on and they stay comfortably and even make my nipples soft! The only fault I would say is the length of the tube between the thimble and the syringe, but Im guessing there is a reason for this? At first I thought the thimble was too small but its actually perfect! I plan on using these over the next few months and will then re-review this item. Im so excited to keep at it and get nipples!! DO NOT HESITATE TO BUY THIS!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF152/02 Niplette™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF152/02 Niplette™
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994). Årgang 47, side 46–49
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