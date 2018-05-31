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  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
  • Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst

Utgått

Philips AventEnkel elektrisk brystpumpe

SCF332/31

4.6
| (94) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet
Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst
Sitt komfortabelt uten å måtte lene deg fremover, og la den myke massasjeputen stimulere utdrivningen. Bruk den stillegående pumpen når og hvor som helst, også med batterier. Den er enkel å sette sammen, tilpasse, bruke og rengjøre
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Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Enkel elektrisk brystpumpe med massasjepute

Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst

  • Pump når som helst, hvor som helst

  • Med myk massasjepute

  • Natural-flaske og -smokk

Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Brystpumpen har et unikt design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken eller beholderen, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Velg en innstilling som er effektiv og komfortabel for deg

Når modusen er aktivert, starter pumpen automatisk i skånsom stimulerende modus for å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen komfortabel for deg.

Myk massasjepute med masserende blader

Myk massasjepute med masserende blader

Vår massasjepute har en myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere brystet på en skånsom måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

94

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

31/05/2018

Norge

Norge

Perfekt

Veldig bra, bråker litt. Kan brukes med strøm og batteri angrer på at jeg ikke kjøpte dobbelt med en gang

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk brystpumpe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk brystpumpe

25/02/2019

Sverige

Sverige

Grymt bra bröstpump

Har använt denna pump nu i 1 månad och är väldigt nöjd! Hade en konkurrent produkt med min första son men tycker denna är mer effektiv och gillar utformningen bättre på denna. Tycker även denna är bekvämare att använda. Känns kraftfullare på ngt sätt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

20/06/2018

Sverige

Sverige

Användarvänlig bröstpump

Mycket smidig och användarvänlig bröstpump. Upplevde den tystlåten och smidig att rengöra och ta hand om. Smidig att sätta ihop första gången med hjälp av enkla instruktioner. Mjuk för bröstet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 

  1. Komfort som er klinisk bevis: I en test som ble utført på 110 mødre i USA, Storbritannia, Kina og Russland i mars 2016, ga mødre en gjennomsnittsscore på 8,6/10 for Philips Avents komfort.

  2. Mer melk: Uavhengig forskning har vist at det kan være en sammenheng mellom stressnivåer og melkeproduksjon. Se mer på www.philips.com/AVENT

  3. Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011