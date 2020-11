Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Brystpumpen har et unikt design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken eller beholderen, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.