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Utgått
Pump når som helst, hvor som helst
Med myk massasjepute
Natural-flaske og -smokk
Brystpumpen har et unikt design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken eller beholderen, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.
Når modusen er aktivert, starter pumpen automatisk i skånsom stimulerende modus for å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen komfortabel for deg.
Vår massasjepute har en myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere brystet på en skånsom måte.
4.6
av 5
94
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
Cath89
31/05/2018
Norge
Perfekt
Veldig bra, bråker litt. Kan brukes med strøm og batteri angrer på at jeg ikke kjøpte dobbelt med en gang
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk brystpumpe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk brystpumpe
AlexS
25/02/2019
Sverige
Grymt bra bröstpump
Har använt denna pump nu i 1 månad och är väldigt nöjd! Hade en konkurrent produkt med min första son men tycker denna är mer effektiv och gillar utformningen bättre på denna. Tycker även denna är bekvämare att använda. Känns kraftfullare på ngt sätt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Loi91
20/06/2018
Sverige
Användarvänlig bröstpump
Mycket smidig och användarvänlig bröstpump. Upplevde den tystlåten och smidig att rengöra och ta hand om. Smidig att sätta ihop första gången med hjälp av enkla instruktioner. Mjuk för bröstet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
Komfort som er klinisk bevis: I en test som ble utført på 110 mødre i USA, Storbritannia, Kina og Russland i mars 2016, ga mødre en gjennomsnittsscore på 8,6/10 for Philips Avents komfort.
Mer melk: Uavhengig forskning har vist at det kan være en sammenheng mellom stressnivåer og melkeproduksjon. Se mer på www.philips.com/AVENT
Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011