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Utgått
Enkel elektrisk
Natural Motion-teknologi
Behagelig silikonpute
8 + 16 innstillinger
Melken begynner å flyte på bare ett minutt takket være vår unike Natural Motion-teknologi.** Med et skånsomt feste og akkurat passe massasje og suging er det ingen overraskelse at 97 % av mødrene sier at pumpen er effektiv, og at 100 % av jordmødrene anbefaler den.
Uansett fasong møter pumpens myke, bøyelige silikonpute brystet og brystvorten på en behagelig måte. Den passer 99,98 %**** av alle bryststørrelser og tilpasser seg og festes mykt og sikkert.
Hvis det nyfødte barnet ditt ofte ikke får i seg nok melk ved mating eller sliter med å få i seg melk, kan du bytte til en smokk med høyere gjennomstrømningshastighet. Hvis problemene vedvarer, bør du kontakte lege.
4.4
av 5
231
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Zbelles
10/01/2021
Sverige
Super pumpen!
I samarbete med Philips har jag testat den här pumpen. Jag har testat andra pumpar och alltid känt lite obehag, men den hör är super mjuk och jag känner inget obehag! Så nöjd! Den är lätt att använda och rengöra. Jag tycker den är skapligt tyst och snygg design. Jag rekommenderar den verkligen!
Fordeler
Mjuk att använda
Ulemper
Ibga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Joppan
09/01/2021
Sverige
Fantastisk
I samarbete med Philips så har jag fått testa denna bröstpump I ca 2 månaders tid. Jag har haft en manuell innan som jag tyckt gjort lite ont så när jag fick chansen att testa denna så blev jag helsåld. Den är mjuk och skön och känns inte alls. Den har en snygg design och är enkel att förstå sig på. Den är som en dröm för bröstet. Jag som inte pumpar jätteofta tycker att den är rätt enkel att rengöra. Den är relativt tyst så den stör inte om man gör annat under tiden. Det enda negativa är nog att man måste sitta vid ett uttag så det hade varit skönt med laddningsbart batteri. Men jag skulle definitivt rekommendera denna till alla. Älskar den.
Fordeler
Skön och mjuk
Ulemper
Att man måste sitta vid uttag
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Gingina
04/01/2021
Sverige
Super smidig pump
Jag började använda bröstpump initialt för att få igång mjölkproduktionen då jag inte hade så mycket mjölk i början när min bebis kom. Jag är mycket nöjd med Philips avent pumpen. Den är liten och smidig, pumpar jättebra, bröstpumpskudden är mjuk och ger en behaglig komfort vid pumpning. Jag fick igång min mjölkproduktion mycket bra med den och när mjölen väl rann till kom det så mycket mjöl att jag valde att pumpa och lägga i kylen för flaskmatning. Det har funkat väldigt bra för mig och min bebis. Bra med pumpen: 1. Pumpar mycket effektivt Och smärtfritt. Bra med flera nivåer av pumptryckningar och Stimuleringsfunktion. 2. Är tystlåten, går att använda även när bebisen sover, har testat en annan pump som lät mycket mer 3. Liten och kompakt, lätt att ta med sig i väskan 4. Kompatibel med många andra flaskor av andra märken viket har varit superbra för oss för vi hade hunnit köpa flaskor av andra märken och de passade bra med denna pump 5. Snygg design
Fordeler
Många fördelare enligt ovan
Ulemper
Skulle önskat att man kunde använda den även sladdlöst
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (MER) fra en klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for annen foregående Philips-pumpeteknologi fra en gjennomførbarhetsstudie med ni deltakere (Nederland, 2018).
For 1K-SE: 70 % av deltakerne opplevde utdrivningsrefleks (Milk Ejection Reflex, MER) innen 60 sekunder. Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten fra en klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for annen foregående Philips-pumpeteknologi fra en gjennomførbarhetsstudie med ni deltakere (Nederland, 2018).
Basert på resultater fra produktkliniske studier med 20 deltakere (Nederland, 2019), gjennomsnittlig poengsum for enkel og dobbel elektrisk brystpumpe; 95 % av deltakerne er enige i at brystpumpene våre er effektive (enkel elektrisk); 100 % av deltakerne er enige om at brystpumpene våre er effektive (dobbel elektrisk).
Basert på: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 deltakere, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 deltakere (europeiske), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 deltakere, Australia).
Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011.