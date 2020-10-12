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  • Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
  • Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
  • Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
  • Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
  • Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
  • Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
  • Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
  • Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
  • Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
  • Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*

Utgått

Philips AventDobbel elektrisk brystpumpe

SCF334/31

4.1
| (23) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet
Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*
Ultra Comfort dobbel brystpumpe er perfekt når du ikke har mye tid. Bruk mindre tid på å pumpe brystmelk, og sitt komfortabelt. Den myke massasjeputen stimulerer utdrivningen. Pumpen er stillegående, enkel å sette sammen, tilpasse, bruke og rengjøre.
Se alle fordeler
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Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Dobbel elektrisk brystpumpe med massasjepute

Bedre komfort, mer melk, på kortere tid*

  • Pump mer brystmelk på kortere tid

  • Med myk massasjepute

  • Reiseveske og to flasker

Komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Brystpumpen har en unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken eller beholderen, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Velg en innstilling som er effektiv og komfortabel for deg

Når modusen er aktivert, starter pumpen automatisk i skånsom stimulerende modus for å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen komfortabel for deg.

Myk massasjepute med masserende blader

Myk massasjepute med masserende blader

Vår massasjepute har en myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere brystet på en skånsom måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

23

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

2

12/10/2020

España

España

Super eficaz

Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.

Fordeler

Velocidad y comodidad

Ulemper

Nada

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

26/05/2020

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Fine kolf

Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.

Fordeler

Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

17/12/2018

France

France

Bon produit

Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/31 Tire-lait électrique double

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/31 Tire-lait électrique double

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 

  1. 83 % av ammende mødre er enige i at Philips Avent Comfort Double elektrisk brystpumpe er behagelig under bruk – uavhengig kundeundersøkelse utført i hjemmet blant 81 mødre i USA i august 2012.

  2. Mer melk: Uavhengig forskning har vist at det kan være en sammenheng mellom høyere komfortnivåer og økt melkeproduksjon. Se mer på www.philips.com/AVENT

  3. Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011