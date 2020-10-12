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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Pump mer brystmelk på kortere tid
Med myk massasjepute
Reiseveske og to flasker
Brystpumpen har en unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken eller beholderen, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.
Når modusen er aktivert, starter pumpen automatisk i skånsom stimulerende modus for å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen komfortabel for deg.
Vår massasjepute har en myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere brystet på en skånsom måte.
4.1
av 5
23
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
Aida.mat.bau
12/10/2020
España
Super eficaz
Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.
Fordeler
Velocidad y comodidad
Ulemper
Nada
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Wudy
26/05/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Fine kolf
Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.
Fordeler
Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Lisalee
17/12/2018
France
Bon produit
Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/31 Tire-lait électrique double
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/31 Tire-lait électrique double
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
83 % av ammende mødre er enige i at Philips Avent Comfort Double elektrisk brystpumpe er behagelig under bruk – uavhengig kundeundersøkelse utført i hjemmet blant 81 mødre i USA i august 2012.
Mer melk: Uavhengig forskning har vist at det kan være en sammenheng mellom høyere komfortnivåer og økt melkeproduksjon. Se mer på www.philips.com/AVENT
Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011