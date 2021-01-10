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Utgått
Dobbel
Bruk med ledning
Pump mer melk på kortere tid* med en pute som stimulerer brystet og suger melk som en baby. Den justerer seg sømløst fra stimuleringsmodus til pumpemodus' og bruker den riktige mengden brystvortestimulering og suging for maksimal melkeflyt. Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (tid til melkeutskillelsesrefleks – MER (Milk Ejection Reflex)).*
Én størrelse som passer alle. Vi er alle forskjellige. Det er derfor silikonputen bøyer og tilpasser seg skånsomt etter brystvorten din. Den passer til 99,98 % av brystvortestørrelser* (opptil 30 mm).
Slapp av mens du pumper, takket være et design som gjør at du kan sitte oppreist i stedet for å måtte lene deg fremover. Det er ingen grunn til å lene seg fremover med en klinisk bevist komfortabel pumpestilling.* Basert på resultater fra kliniske studier av produktet med 20 deltakere (2019). 90 % av deltakerne syntes at pumpestillingen var komfortabel (enkel elektrisk). 95 % av deltakerne syntes at pumpestillingen var komfortabel (dobbel elektrisk).
4.4
av 5
231
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Zbelles
10/01/2021
Sverige
Super pumpen!
I samarbete med Philips har jag testat den här pumpen. Jag har testat andra pumpar och alltid känt lite obehag, men den hör är super mjuk och jag känner inget obehag! Så nöjd! Den är lätt att använda och rengöra. Jag tycker den är skapligt tyst och snygg design. Jag rekommenderar den verkligen!
Fordeler
Mjuk att använda
Ulemper
Ibga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Joppan
09/01/2021
Sverige
Fantastisk
I samarbete med Philips så har jag fått testa denna bröstpump I ca 2 månaders tid. Jag har haft en manuell innan som jag tyckt gjort lite ont så när jag fick chansen att testa denna så blev jag helsåld. Den är mjuk och skön och känns inte alls. Den har en snygg design och är enkel att förstå sig på. Den är som en dröm för bröstet. Jag som inte pumpar jätteofta tycker att den är rätt enkel att rengöra. Den är relativt tyst så den stör inte om man gör annat under tiden. Det enda negativa är nog att man måste sitta vid ett uttag så det hade varit skönt med laddningsbart batteri. Men jag skulle definitivt rekommendera denna till alla. Älskar den.
Fordeler
Skön och mjuk
Ulemper
Att man måste sitta vid uttag
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Gingina
04/01/2021
Sverige
Super smidig pump
Jag började använda bröstpump initialt för att få igång mjölkproduktionen då jag inte hade så mycket mjölk i början när min bebis kom. Jag är mycket nöjd med Philips avent pumpen. Den är liten och smidig, pumpar jättebra, bröstpumpskudden är mjuk och ger en behaglig komfort vid pumpning. Jag fick igång min mjölkproduktion mycket bra med den och när mjölen väl rann till kom det så mycket mjöl att jag valde att pumpa och lägga i kylen för flaskmatning. Det har funkat väldigt bra för mig och min bebis. Bra med pumpen: 1. Pumpar mycket effektivt Och smärtfritt. Bra med flera nivåer av pumptryckningar och Stimuleringsfunktion. 2. Är tystlåten, går att använda även när bebisen sover, har testat en annan pump som lät mycket mer 3. Liten och kompakt, lätt att ta med sig i väskan 4. Kompatibel med många andra flaskor av andra märken viket har varit superbra för oss för vi hade hunnit köpa flaskor av andra märken och de passade bra med denna pump 5. Snygg design
Fordeler
Många fördelare enligt ovan
Ulemper
Skulle önskat att man kunde använda den även sladdlöst
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (MER) fra en klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for annen foregående Philips-pumpeteknologi fra en gjennomførbarhetsstudie med ni deltakere (Nederland, 2018)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltakere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 hvite deltakere, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltakere, Australia).
Basert på spørreskjemaresultater for 1k-pute fra klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019)
Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011