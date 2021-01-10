Jag är riktigt nöjd med denna elektroniska bröstpump. Jag har använt den vid tillfällen då vi åkt iväg och jag inte velat amma ute. Det jag gillar med pumpen är att den har stimuleringläge och pumpläge. Även att de finns olika nivåer för de olila lägena. Detta gör att mjölken kommer ut fortare. Jag tycker med en vanlig handpump så får jag inte alls ut lika mycket som med en elektronisk! Jag kommer absolut inte kunna gå tillbaka till en vanlig pump efter att ha testat denna! Lilltjejen är ju inte så jätte förtjust i att ta flaska egentligen. Men de har gått bättre och bättre för varje gång hon har fått flaska. Jag gillar utseendet på motorn, den vibrerar rätt mycket. Inget som stör men värt att nämnas. Jag har inte så mycket att klaga på. Kanske att det hade varit skönt om den var helt sladdlös att man laddade upp själva motorn så den kunde vara trådlös istället. Annars älskar jag den! Jag tycker den verkligen är prisvärd och rekommenderar den verkligen