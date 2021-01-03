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Utgått
Dobbel
Førsteklasses
Oppladbart batteri
Timer på skjerm
Pump mer melk på kortere tid* med en pute som stimulerer brystet og suger melk som en baby. Den justerer seg sømløst fra stimuleringsmodus til pumpemodus' og bruker den riktige mengden brystvortestimulering og suging for maksimal melkeflyt. Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (tid til melkeutskillelsesrefleks – MER (Milk Ejection Reflex)).*
Én størrelse som passer alle. Vi er alle forskjellige. Det er derfor silikonputen bøyer og tilpasser seg skånsomt etter brystvorten din. Den passer til 99,98 % av brystvortestørrelser* (opptil 30 mm).
Slapp av mens du pumper, takket være et design som gjør at du kan sitte oppreist i stedet for å måtte lene deg fremover. Det er ingen grunn til å lene seg fremover med en klinisk bevist komfortabel pumpestilling.* Basert på resultater fra kliniske studier av produktet med 20 deltakere (2019). 90 % av deltakerne syntes at pumpestillingen var komfortabel (enkel elektrisk). 95 % av deltakerne syntes at pumpestillingen var komfortabel (dobbel elektrisk).
4.7
av 5
264
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Mor22
03/01/2021
Norge
Lett å bruke
Denne pumpen kan ikke sammenlignes med de jeg tidligere har prøvd. Enkel å bruke, enkel å rengjøre og tømmer brystet fort og effektivt! Jeg er super fornøyd.
Fordeler
Tømmer brystet godt
Ulemper
Bråker litt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Gooojaaa
29/12/2020
Norge
Fantastisk pumpe
I samarbeid med Philips har eg fått lov å testet denne brystpumpa. Den kom heim til meg rett før julastriet, og med ein ny baby i hus var det akkurat perfekt, da fekk eg pumpet opp eit lite lager, samtidig tatt presse av det verste. Eg har hatt pumpen i lidt øve 1 mnd, Og er strålende fornøyd. Eg er imponert øver denne pumpa av flere grunner. Den er veldig fin å se på, det er utrolig praktisk at det viser kor lang tid du har holdt på å pumpe, den har en behagelig lyd av seg, den er utrolig lett å demontere og vaske, det samma gjelder montering. Eg har hatt ei pumpa før, den lager mykje meir lyd, og etter å ha pumpet med den kvidde eg meg til neste gang, pga at der ble de tubehagelig, men med Philips sin merker eg ikkje ubehag, det går lett å pumpe fler ganger til dagen Uten å bli sår. Det eneste negative eg kan si om pumpa er prisen, den er høgere i pris enn flere andre på feltet, men man får også det en betaler for. Alt i alt veldig fornøyd!
Fordeler
Utseende, funksjon, lyd, behagelighet
Ulemper
Pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Aannaa
16/12/2020
Norge
En veldig god brystpumpe
I samarbeid med Philips har jeg som buzzador testet dette produktet i en måned. Jeg er utrolig fornøyd. Jeg har pumpet mye tidligere med et annet produkt og dette er utrolig mye bedre. Den er enkelt å sette sammen og vaske, da det er få og store deler. Den er behagelig i bruk og pumper godt med melk. Det er utrolig deilig med en oppladbar pumpe, og batteriet holder godt. Det er også indikatorer som viser når det er på tid med lading. Jeg kunne ønske jeg hadde hatt denne forrige gang jeg trengte pumpe da denne gjør opplevelsen så mye bedre.
Fordeler
Behagelig og enkel i bruk
Ulemper
Er ikke helt enig i at man ikke trenger sitte fremover.
Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (MER) fra en klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for annen foregående Philips-pumpeteknologi fra en gjennomførbarhetsstudie med ni deltakere (Nederland, 2018)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltakere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 hvite deltakere, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltakere, Australia).
Basert på spørreskjemaresultater for 1k-pute fra klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019)
Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011