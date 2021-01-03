ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor
  • Inspirert av babyer. Perfekt til mor

Utgått

Philips AventDobbel elektrisk brystpumpe

SCF398/11

4.7
| (264) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Inspirert av babyer. Perfekt til mor
Stig inn i en ny æra med en perfekt balanse mellom suge- og brystvortestimulering inspirert av den naturlige måten babyer drikker på. Den elektriske Philips Avent-brystpumpen tilpasser seg brystvortestørrelsen og -formen og gjør at melken flyter optimalt.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Merket anbefalt av mødre over hele verden1

Naturlig bevegelsesteknologi for raskere melkeflyt*

Inspirert av babyer. Perfekt til mor

  • Dobbel

  • Førsteklasses

  • Oppladbart batteri

  • Timer på skjerm

Naturlig bevegelsesteknologi for rask melkeflyt*

Naturlig bevegelsesteknologi for rask melkeflyt*

Pump mer melk på kortere tid* med en pute som stimulerer brystet og suger melk som en baby. Den justerer seg sømløst fra stimuleringsmodus til pumpemodus' og bruker den riktige mengden brystvortestimulering og suging for maksimal melkeflyt. Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (tid til melkeutskillelsesrefleks – MER (Milk Ejection Reflex)).*

Myk og tilpasningsdyktig silikonpute i én størrelse

Myk og tilpasningsdyktig silikonpute i én størrelse

Én størrelse som passer alle. Vi er alle forskjellige. Det er derfor silikonputen bøyer og tilpasser seg skånsomt etter brystvorten din. Den passer til 99,98 % av brystvortestørrelser* (opptil 30 mm).

Pump uten å lene deg fremover

Pump uten å lene deg fremover

Slapp av mens du pumper, takket være et design som gjør at du kan sitte oppreist i stedet for å måtte lene deg fremover. Det er ingen grunn til å lene seg fremover med en klinisk bevist komfortabel pumpestilling.* Basert på resultater fra kliniske studier av produktet med 20 deltakere (2019). 90 % av deltakerne syntes at pumpestillingen var komfortabel (enkel elektrisk). 95 % av deltakerne syntes at pumpestillingen var komfortabel (dobbel elektrisk).

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

264

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

03/01/2021

Norge

Norge

Lett å bruke

Denne pumpen kan ikke sammenlignes med de jeg tidligere har prøvd. Enkel å bruke, enkel å rengjøre og tømmer brystet fort og effektivt! Jeg er super fornøyd.

Fordeler

Tømmer brystet godt

Ulemper

Bråker litt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

29/12/2020

Norge

Norge

Fantastisk pumpe

I samarbeid med Philips har eg fått lov å testet denne brystpumpa. Den kom heim til meg rett før julastriet, og med ein ny baby i hus var det akkurat perfekt, da fekk eg pumpet opp eit lite lager, samtidig tatt presse av det verste. Eg har hatt pumpen i lidt øve 1 mnd, Og er strålende fornøyd. Eg er imponert øver denne pumpa av flere grunner. Den er veldig fin å se på, det er utrolig praktisk at det viser kor lang tid du har holdt på å pumpe, den har en behagelig lyd av seg, den er utrolig lett å demontere og vaske, det samma gjelder montering. Eg har hatt ei pumpa før, den lager mykje meir lyd, og etter å ha pumpet med den kvidde eg meg til neste gang, pga at der ble de tubehagelig, men med Philips sin merker eg ikkje ubehag, det går lett å pumpe fler ganger til dagen Uten å bli sår. Det eneste negative eg kan si om pumpa er prisen, den er høgere i pris enn flere andre på feltet, men man får også det en betaler for. Alt i alt veldig fornøyd!

Fordeler

Utseende, funksjon, lyd, behagelighet

Ulemper

Pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

16/12/2020

Norge

Norge

En veldig god brystpumpe

I samarbeid med Philips har jeg som buzzador testet dette produktet i en måned. Jeg er utrolig fornøyd. Jeg har pumpet mye tidligere med et annet produkt og dette er utrolig mye bedre. Den er enkelt å sette sammen og vaske, da det er få og store deler. Den er behagelig i bruk og pumper godt med melk. Det er utrolig deilig med en oppladbar pumpe, og batteriet holder godt. Det er også indikatorer som viser når det er på tid med lading. Jeg kunne ønske jeg hadde hatt denne forrige gang jeg trengte pumpe da denne gjør opplevelsen så mye bedre.

Fordeler

Behagelig og enkel i bruk

Ulemper

Er ikke helt enig i at man ikke trenger sitte fremover.

Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Denne omtalen gjelder SCF396/11 Elektrisk brystpumpe

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 

  1. Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (MER) fra en klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for annen foregående Philips-pumpeteknologi fra en gjennomførbarhetsstudie med ni deltakere (Nederland, 2018)

  2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltakere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 hvite deltakere, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltakere, Australia).

  4. Basert på spørreskjemaresultater for 1k-pute fra klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019)

  5. Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011