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ExpertClean 7500 Sonisk, elektrisk tannbørste med app
Utgått
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HX9631/16
HX962K
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Data Act Document
Britisk samsvarserklæring - English (US)
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Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg trykksensoren på Sonicare-tannbørsten?
I hvilke land er Sonicare-appen tilgjengelig?
Hva betyr symbolene på Sonicare-tannbørsten?
Hvorfor krever Philips Sonicare-appen min tillatelser
Hvordan bruker jeg UV-renseren til Sonicare?
C2 Optimal Plaque Defence(tidligere kalt ProResults-plakkontroll)
S SensitiveStandard soniske tannbørstehoder
UV SanitizerUV-renser
ProResults6-pakning, børstehoder
Philips SonicareUSB-A-ladekabel
Philips SonicareUSB-A-strømadapter
Philips SonicareLadebase
i InterCareStandard soniske tannbørstehoder
W2 Optimal WhiteStandard soniske tannbørstehoder
C3 Premium Plaque DefenceStandard soniske tannbørstehoder
G3 Premium Gum CareStandard soniske tannbørstehoder
W2c Optimal White compactKompakte soniske tannbørstehoder
W2 Optimal White4x soniske tannbørstehoder - Hvit
W2 Optimal White4x soniske tannbørstehoder - Svart
W Optimal WhiteStandard soniske tannbørstehoder
G3 Premium Gum Care4x soniske tannbørstehoder - Hvit
W3 Premium WhiteStandard soniske tannbørstehoder
Jeg kan ikke koble tannbørsten til Sonicare-appen.
Sonicare-tannbørsten vibrerer for kraftig
Sonicare-tannbørsten lader ikke
Sonicare-tannbørsten vibrerer mindre kraftig
Sonicare-tannbørsten vibrerer ikke
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