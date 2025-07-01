Philips' støtte Hvordan bruker jeg UV-renseren til Sonicare?

Følg de trinnvise instruksjonene nedenfor for å finne ut hvordan du bruker UV-renseren til Philips Sonicare. Renseren fungerer bare med børstehoder som klikkes på. Den kan ikke brukes til Sonicare for Kids-børstehoder. Pass på at du tar av reisehetten til børstehodet før bruk.

1. Koble renseren til en fungerende stikkontakt.

2. Etter pussing skyller du børstehodet og rister av overflødig vann.

3. Plasser fingrene i døråpningen på renseren, og trekk døren opp.

4. Plasser børstehodet på en av de to krokene i renseren. Kontroller at busten vender mot lyspæren.

5. Lukk døren, og trykk på den grønne av/på-knappen for å velge UV-rensesyklusen. Renseren fungerer bare hvis døren er lukket riktig og stopper hvis den åpnes.

Renseren er i bruk når lyset lyser gjennom vinduet. Rensesyklusen varer i 10 minutter og slår seg av automatisk.