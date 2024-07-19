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Philips' støtte

Hvorfor krever Philips Sonicare-appen min tillatelser

Philips Sonicare-appen ber deg om tillatelse til å få tilgang til funksjoner på mobilenheten, for eksempel posisjonstillatelse eller tilgang til kontakter. Finn ut hvorfor.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX7423/09 , HX7423/08 , HX7420/08 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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