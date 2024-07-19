Hvorfor krever Philips Sonicare-appen min tillatelser
Philips Sonicare-appen ber deg om tillatelse til å få tilgang til funksjoner på mobilenheten, for eksempel posisjonstillatelse eller tilgang til kontakter. Finn ut hvorfor.
Philips Sonicare-appen kan be om tillatelse til å få tilgang til følgende:
Posisjonstjenester
Identitet
Kalender
Kontakter
Telefonfunksjon
Mikrofon
Tillatelse til posisjonstjenester gjør det mulig for Philips Sonicare-appen å motta informasjon om pussing automatisk. Philips Sonicare-appen krever ikke posisjonstjenesten for å fungere. Posisjonsdataene dine vil imidlertid bli brukt til å finne en butikk i nærheten av deg eller til å henvise deg til kontaktopplysningene til forbrukerstøtten i landet ditt.
Med denne funksjonen kan du bruke Google+- eller Facebook-kontoen din for enkel tilgang.
Med denne tillatelsen kan du opprette en time kalenderen din med tannlegen eller tannpleieren din. Dette regnes som konfidensielle opplysninger og brukes kun til å opprette avtaler.
Med kontaktfunksjonen i Kontakter kan du dele fremdriftsrapporter om pussingen med tannlegen eller tannpleieren. Dette regnes som konfidensiell opplysninger og brukes kun til å kontakte tannlegen eller tannpleieren.
Telefontillatelser kreves for å ringe Philips' forbrukerstøtte direkte.
Mikrofontillatelser kreves for å spille av lyd gjennom appen. Med mikrofontilgang kan du også bruke virtuelle assistenter som Siri eller Google Assistant til å åpne appen. Philips Sonicare-appen vil aldri ta opp fra mikrofonen.
Sonicare-app: For mer informasjon kan du lese de fullstendige retningslinjene for personvern her.
Sonicare For Kids-app: For mer informasjon kan du se de fullstendige retningslinjene for personvern her.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:HX7423/09 , HX7423/08 , HX7420/08 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›