Hvorfor krever Philips Sonicare-appen min tillatelser

Tillatelse til posisjonstjenester gjør det mulig for Philips Sonicare-appen å motta informasjon om pussing automatisk. Philips Sonicare-appen krever ikke posisjonstjenesten for å fungere. Posisjonsdataene dine vil imidlertid bli brukt til å finne en butikk i nærheten av deg eller til å henvise deg til kontaktopplysningene til forbrukerstøtten i landet ditt.