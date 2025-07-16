Sonicare- og Sonicare For Kids-appen er tilgjengelig for Android og iOS. Listen nedenfor viser om appen er tilgjengelig i landet ditt.
Sonicare For Kids-appen er tilgjengelig i Belarus. Den er ikke tilgjengelig i Hellas, Kuwait, Portugal, Saudi-Arabia, Serbia, Kasakhstan, Israel, Tyrkia og De forente arabiske emirater.
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Nord-Amerika
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Europa
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Midtøsten
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Asia, stillehavsområdet
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Afrika
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Canada
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Østerrike
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Kuwait
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Australia
|Sør-Afrika
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Norge
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Belgia
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Saudi-Arabia
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Kina
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Mexico
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Bulgaria
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De forente arabiske emirater
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Japan
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Kroatia
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Malaysia
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Tsjekkia
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New Zealand
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Danmark
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|Singapore
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Estland
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Sør-Korea
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Finland
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|Thailand
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Frankrike
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Tyskland
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Hellas
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Ungarn
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Irland
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Italia
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Latvia
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Litauen
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Luxembourg
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Nederland
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Norge
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Polen
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Portugal
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Romania
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Russland
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Serbia
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Slovakia
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Slovenia
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Spania
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Sverige
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Sveits
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Ukraina
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|Storbritannia
|Kasakhstan
|Israel
|Tyrkia