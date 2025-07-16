Sonicare- og Sonicare For Kids-appen er tilgjengelig for Android og iOS. Listen nedenfor viser om appen er tilgjengelig i landet ditt.

Sonicare For Kids-appen er tilgjengelig i Belarus. Den er ikke tilgjengelig i Hellas, Kuwait, Portugal, Saudi-Arabia, Serbia, Kasakhstan, Israel, Tyrkia og De forente arabiske emirater.