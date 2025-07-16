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    Philips' støtte

    I hvilke land er Sonicare-appen tilgjengelig?

    Publisert på 16. juli 2025

    Sonicare- og Sonicare For Kids-appen er tilgjengelig for Android og iOS. Listen nedenfor viser om appen er tilgjengelig i landet ditt.  

    Sonicare For Kids-appen er tilgjengelig i Belarus. Den er ikke tilgjengelig i Hellas, Kuwait, Portugal, Saudi-Arabia, Serbia, Kasakhstan, Israel, Tyrkia og De forente arabiske emirater. 

     

    Nord-Amerika 

    Europa 

    Midtøsten 

    Asia, stillehavsområdet 

    Afrika

    Canada 

    Østerrike 

    Kuwait 

    Australia 

    		Sør-Afrika

    Norge 

    Belgia 

    Saudi-Arabia 

    Kina 

    		 

    Mexico

    Bulgaria 

    De forente arabiske emirater 

    Japan

    		 

     

    Kroatia 

     

    Malaysia

    		 

     

    Tsjekkia 

     

    New Zealand

    		 

     

    Danmark 

     

    		Singapore 

     

    Estland 

     

    Sør-Korea

    		 

     

    Finland  

     

    		Thailand 

     

    Frankrike 

     

    		 

     

    Tyskland  

     

     

    		 

     

    Hellas 

     

    		 

     

    Ungarn 

     

     

    		 

     

    Irland 

     

     

    		 

     

    Italia 

     

     

    		 

     

    Latvia 

     

     

    		 

     

    Litauen 

     

     

    		 

     

    Luxembourg 

     

     

    		 

     

    Nederland 

     

     

    		 

     

    Norge 

     

     

    		 

     

    Polen 

     

     

    		 

     

    Portugal 

     

     

    		 

     

    Romania 

     

     

    		 

     

    Russland 

     

     

    		 

     

    Serbia

     

     

    		 

     

    Slovakia 

     

     

    		 

     

    Slovenia  

     

     

    		 

     

    Spania  

     

     

    		 

     

    Sverige 

     

     

    		 

     

    Sveits 

     

     

    		 

     

    Ukraina 

     

     

    		 
     Storbritannia  
         		 
     Kasakhstan
         		   
     Israel
         		   
     Tyrkia
         		   

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX9911/79 , HX3603/01 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9911/89 , HX7423/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7420/01 , CP0774/01 , CP0467/01 , CP0555/01 , CP0468/01 , CP0469/01 , CP0470/01 , CP0471/01 , CP0472/01 , CP0473/01 , CP0474/01 , CP0475/01 , CP0535/01 , CP0541/01 , CP0546/01 , CP0551/01 , CP0552/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , CP0558/01 , CP0740/01 , CP0741/01 , CP0754/01 , CP0755/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX3411/01 , HX9944/13 , HX9911/27 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/63 , HX9914/55 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX6352/42 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX6856/29 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX6800/44 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX3412/07 , HX3412/34 , HX6850/57 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6837/24 , HX8935/33 , HX6800/35 , HX6807/24 , HX6807/35 , HX6851/34 , HX6802/04 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6806/04 , HX6806/03 , HX6803/04 , HX6800/63 , HX6800/04 , HX6807/28 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6877/34 , HX6877/28 , HX6830/44 , HX9924/13 , HX9924/43 , HX9331/32 , HX9351/52 , HX9353/56 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93 , HX9363/63 , HX9393/93R1 , HX9924/03 , HX9944/03 , HX9954/53 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX6511/50 , HX9342/09 , HX9312/04 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX9372/04 , HX6511/03 , HX6511/04 , HX9142/31 , HX6392/02 , HX6921/06 , HX6231/40 , HX6631/41 , HX6631/01 , HX6730/33 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX6511/22 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX9382/04 , HX5350/02 , HX6711/50 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6982/03 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6711/02 , HX6731/02 , HX6932/10 , HX6982/10 , HX6942/04 , HX6902/02 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

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