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NYHET Neste generasjons DiamondClean

Komplett oversikt gir komplett tannhygiene

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  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
  • Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*

UV SanitizerUV-renser

HX6907/01

HX6160D

4.6
| (22) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*
Få mer ro i sjelen ved å rengjøre Sonicare-børstehodene med den spesialutviklede UV-renseteknologien. Uten kjemikalier dreper den opptil 99 % av bakteriene og virusene*.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

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Dreper opptil 99 % av bakteriene og virusene*

Bidrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*

  • UV-renseteknologi

  • Renser to børstehoder**

  • Rengjør uten kjemikalier

  • Lader én tannbørste***

Børstehoder er omgitt av et rensende lys

Børstehoder er omgitt av et rensende lys

Omgi børstehodene med rensende lys: UV-renserens reflektor distribuerer rensende lys rundt hele toppen av børstehodet for optimale resultater.

Rengjør børstehodene** ved å trykke på en knapp

Rengjør børstehodene** ved å trykke på en knapp

Trykk på knappen én gang for å aktivere UV-renseren.

Slår seg av etter en 10-minutters rengjøring

Slår seg av etter en 10-minutters rengjøring

Enkel og sikker: UV-renseren slår seg av etter at den 10 minutters rengjøringssyklusen er fullført.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

22

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Fordeler

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. H.A., E-coli, S-mutans; HSV-1. Til bruk med InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) og Premium Plaque Control (C3)).

  2. kompatibel med alle børstehoder for voksne som klikker på plass