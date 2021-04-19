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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
HX6907/01
HX6160D
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
UV-renseteknologi
Renser to børstehoder**
Rengjør uten kjemikalier
Lader én tannbørste***
Omgi børstehodene med rensende lys: UV-renserens reflektor distribuerer rensende lys rundt hele toppen av børstehodet for optimale resultater.
Trykk på knappen én gang for å aktivere UV-renseren.
Enkel og sikker: UV-renseren slår seg av etter at den 10 minutters rengjøringssyklusen er fullført.
4.6
av 5
22
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Killer67
19/04/2021
Italia
Bekreftet kjøper
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Del av opprykk
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Fordeler
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Syria89
08/01/2021
Italia
Del av opprykk
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
H.A., E-coli, S-mutans; HSV-1. Til bruk med InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) og Premium Plaque Control (C3)).
kompatibel med alle børstehoder for voksne som klikker på plass