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  • Opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke*
  • Opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke*
  • Opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke*
  • Opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke*
  • Opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke*
  • Opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke*

Philips Sonicare W2 Optimal White4x soniske tannbørstehoder - Hvit

HX6064/10

4.6
| (380) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart
Opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke*
W2 Optimal White-børstehodet er det rette valget hvis du vil gå enda litt lenger for å fjerne misfarging og få et strålende, hvitere smil. Dette børstehodet opprettholder dessuten hvitheten i perioden mellom tannblekingsbehandlinger.
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Kompatible produkter
Series 5300

Series 5300
Oppladbar tannbørste

HX710A

HX7108/04

Series 5500

Series 5500
Oppladbar tannbørste

HX711B

HX7119/02

Series 5300

Series 5300
Oppladbar tannbørste

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Oppladbar tannbørste

HX710A

HX7108/02

Sonicare

Sonicare
Oppladbar tannbørste

HX710A

HX7108/03

Series 5300

Series 5300
Oppladbar tannbørste

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
Oppladbar tannbørste

HX711A

HX7110/01

Series 5500

Series 5500
Oppladbar tannbørste

HX711A

HX7110/02

Series 5500

Series 5500
Oppladbar tannbørste

HX711A

HX7119/01

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Standard soniske tannbørstehoder

HX6481/60

Bytt ut hver 3. måned for optimale resultater

Opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke*

  • Opptil 7 ganger mer fjerning av plakk

  • Opptil 100% hvitere tenner

  • Middels myk børste

  • Kompatibel med alle Sonicare-håndtak unntatt Philips One og Kids

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste.

De diamantformede børstehårene gir deg 100 % hvitere tenner på én uke

De diamantformede børstehårene gir deg 100 % hvitere tenner på én uke

DiamondClean-puten for fjerning av misfarging består av tettpakkede diamantformede børstehår, og fjerner misfarging fra mat og drikke. Du vil få et merkbart hvitere smil, opptil 100 %* hvitere, på bare syv dager.

Velger automatisk optimal modus for å gi deg det beste resultatet**

Velger automatisk optimal modus for å gi deg det beste resultatet**

Du får alltid den beste rengjøringen med BrushSync™-paringsfunksjonen vår**. Philips Sonicare W2 Optimal White-børstehodet kan synkroniseres med håndtaket på den BrushSync™-aktiverte Philips Sonicare-tannbørsten** og velger optimal pussemodus og intensitetsnivå for enestående tannbleking. Alt du trenger å gjøre, er å sette i gang med tannpussen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.6

av 5

380

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

11/06/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Børstehoveder

Det er rigtig gode. Jeg købte dem direkte hos Philips, da jeg ikke kunne finde dem i isenkrambutikkerne.

Denne omtalen gjelder Optimal White HX6063/87 Pakke med 2+1 børstehoveder

Date of Use 2026-05-26

Denne omtalen gjelder Optimal White HX6063/87 Pakke med 2+1 børstehoveder

Date of Use 2026-05-26

23/07/2025

Sverige

Sverige

Nytt borst huvud

Den var perfekt för mig som snusar, tänderna kändes rena och skonsam mot tandköttet, och perfekt att den varnade för olika saker

Fordeler

Själva borsthuvudet varnar och indikerar när de är dags för olika saker

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

21/07/2025

Sverige

Sverige

Strålande resultat varje gång!

Jag har använt Optimal White’s borsthuvuden i några veckor nu och är otroligt nöjd med resultatet. Borsthuvudena är designade för att ge en skonsam men effektiv rengöring, och jag märkte faktiskt en skillnad redan efter några dagars användning – tänderna känns renare och ser märkbart vitare ut.

Fordeler

Mjukt borsthuvud, smidig och känns skön vid borstning.

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste

  2. Paring i BrushSync™-modus er kun kompatibelt med håndtaket på Philips Sonicare BrushSync™-aktiverte tannbørster