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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX6481/60
Opptil 7 ganger mer fjerning av plakk
Opptil 100% hvitere tenner
Middels myk børste
Kompatibel med alle Sonicare-håndtak unntatt Philips One og Kids
Tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste.
DiamondClean-puten for fjerning av misfarging består av tettpakkede diamantformede børstehår, og fjerner misfarging fra mat og drikke. Du vil få et merkbart hvitere smil, opptil 100 %* hvitere, på bare syv dager.
Du får alltid den beste rengjøringen med BrushSync™-paringsfunksjonen vår**. Philips Sonicare W2 Optimal White-børstehodet kan synkroniseres med håndtaket på den BrushSync™-aktiverte Philips Sonicare-tannbørsten** og velger optimal pussemodus og intensitetsnivå for enestående tannbleking. Alt du trenger å gjøre, er å sette i gang med tannpussen.
4.6
av 5
380
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Le47
11/06/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Børstehoveder
Det er rigtig gode. Jeg købte dem direkte hos Philips, da jeg ikke kunne finde dem i isenkrambutikkerne.
Denne omtalen gjelder Optimal White HX6063/87 Pakke med 2+1 børstehoveder
Date of Use 2026-05-26
Denne omtalen gjelder Optimal White HX6063/87 Pakke med 2+1 børstehoveder
Date of Use 2026-05-26
Jaacobsson
23/07/2025
Sverige
Del av opprykk
Nytt borst huvud
Den var perfekt för mig som snusar, tänderna kändes rena och skonsam mot tandköttet, och perfekt att den varnade för olika saker
Fordeler
Själva borsthuvudet varnar och indikerar när de är dags för olika saker
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Mellsten
21/07/2025
Sverige
Del av opprykk
Strålande resultat varje gång!
Jag har använt Optimal White’s borsthuvuden i några veckor nu och är otroligt nöjd med resultatet. Borsthuvudena är designade för att ge en skonsam men effektiv rengöring, och jag märkte faktiskt en skillnad redan efter några dagars användning – tänderna känns renare och ser märkbart vitare ut.
Fordeler
Mjukt borsthuvud, smidig och känns skön vid borstning.
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Optimal White HX6062/87 2-pack borsthuvuden
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste
Paring i BrushSync™-modus er kun kompatibelt med håndtaket på Philips Sonicare BrushSync™-aktiverte tannbørster