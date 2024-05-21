Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
CP0827
Nese- og ørehårtrimmer for enheten
Med dette tilbehøret til alt-i-ett-trimmeren kan du trimme nese- og ørehår raskt og enkelt.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.
Reservedeler
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.