Styling med ultimat presisjon

Med 14-i-1-multitrimmeren fra Philips kan du enkelt skape din personlige stil. Du kan gjøre alt fra å trimme og style ulike skjeggstiler, fjerne nese- eller ørehår til å pleie kroppshåret på de mest følsomme områdene og klippe håret. Serien er utstyrt med Philips’ mest avanserte klippeteknikk for rask og jevn klipping, hver gang. Den har også et spesielt tilbehør for intimbarbering som er skånsomt også når du trimmer de mest følsomme områdene. I tillegg er den helt vanntett slik at du kan bruke den i dusjen. Se alle fordeler