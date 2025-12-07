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  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Perfekt styling for ansikt, hår og kropp

Utgått

Multigroom series 900013-i-1, ansikt, hår og kropp

MG9720/90

4.4
| (466) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet
Perfekt styling for ansikt, hår og kropp
Gjør din stil helt perfekt med Prestige-utgavens førsteklasses trimmersett. Det kombinerer Multigroom med 13 kvalitetsverktøy, inkludert selvslipende metallblader, og OneBlade Face + Body til å trimme, kante og barbere alle hårlengder til optimal styling
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Prestige-utgave: 13-i-1 førsteklasses trimmersett

Perfekt styling for ansikt, hår og kropp

  • 13 verktøy

  • Selvslipende metallblader

  • Opptil 180 min driftstid

  • Kan brukes i dusjen

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

De selvslipende stålbladene på denne ansikt- og kroppstrimmeren er forsterket med jern og temperert for maksimal styrke. Dette gjør at bladene holder seg skarpe og de verken ruster eller trenger smøring.

Unik OneBlade-teknologi

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.

13 deler til å trimme ansiktet og hodet

13 deler til å trimme ansiktet og hodet

Philips Multigroom alt-i-ett-hårtrimmeren leveres med 13 tilbehør slik at du får en fullstendig kroppspleieløsning.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

466

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

07/12/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Kjekt å ha

Fungerer perfekt. Grei rabatt før juletiden med hurtig levering.

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-i-1 trimmer

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-i-1 trimmer

07/04/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

flott produkt

produktet har lang batteritid og enkel ladning og er perfekt for å ta sjegg og klippe hår

Fordeler

fungerer som det skal

Ulemper

ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

10/02/2022

Norge

Norge

Amazing product with fair price for two!

It cuts effectively, offering many different size for all body parts. Besides the design itself is elegant, work well, battery is kept for a week use. The fact that it provides two product in one with a same price as one is indeed nice. I am using it for a month now, and I’d say my beard is all tidier and well cut besides of my body ☺️I recommend this to everyone and happy for my choice after a long search

Denne omtalen gjelder Multigroom series 9000 MG9710/90 12-i-1, ansikt, hår og kropp

Denne omtalen gjelder Multigroom series 9000 MG9710/90 12-i-1, ansikt, hår og kropp

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Hvert knivblad varer i opptil fire måneder – for den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. De oppnådde resultatene kan variere.