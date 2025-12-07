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Utgått
13 verktøy
Selvslipende metallblader
Opptil 180 min driftstid
Kan brukes i dusjen
De selvslipende stålbladene på denne ansikt- og kroppstrimmeren er forsterket med jern og temperert for maksimal styrke. Dette gjør at bladene holder seg skarpe og de verken ruster eller trenger smøring.
Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.
Philips Multigroom alt-i-ett-hårtrimmeren leveres med 13 tilbehør slik at du får en fullstendig kroppspleieløsning.
4.4
av 5
466
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
BCS*
07/12/2025
Norge
Bekreftet kjøper
Kjekt å ha
Fungerer perfekt. Grei rabatt før juletiden med hurtig levering.
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-i-1 trimmer
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-i-1 trimmer
jilo
07/04/2024
Norge
Bekreftet kjøper
flott produkt
produktet har lang batteritid og enkel ladning og er perfekt for å ta sjegg og klippe hår
Fordeler
fungerer som det skal
Ulemper
ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Behnoodft
10/02/2022
Norge
Amazing product with fair price for two!
It cuts effectively, offering many different size for all body parts. Besides the design itself is elegant, work well, battery is kept for a week use. The fact that it provides two product in one with a same price as one is indeed nice. I am using it for a month now, and I’d say my beard is all tidier and well cut besides of my body ☺️I recommend this to everyone and happy for my choice after a long search
Denne omtalen gjelder Multigroom series 9000 MG9710/90 12-i-1, ansikt, hår og kropp
Denne omtalen gjelder Multigroom series 9000 MG9710/90 12-i-1, ansikt, hår og kropp
Hvert knivblad varer i opptil fire måneder – for den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. De oppnådde resultatene kan variere.