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Utgått
11 verktøy for ansikt, hår og kropp
Vår beste klippeytelse
Inntil 80 minutters brukstid
Apparatet og tilbehøret kan skylles
Alt-i-ett-hårtrimmeren har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.
Alt-i-ett-trimmeren har ulike tilbehør som kan brukes for å klippe hår samt trimme og style skjegg, fjerne nese- og ørehår og trimme kroppshår.
Skjæreelement i metall for lang holdbarhet. Bruk trimmeren uten kam for å forme rene, skarpe linjer for både skjegg og hår eller for å trimme kroppshåret. Du kan også feste på skjegg-, hår- eller kroppskammene hvis du ønsker ulike lengder når du styler.
4.2
av 5
692
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Gruffen
14/05/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Bästa trimmern jag har prövd☺️
God batteritid, liten og smidig, många tillbehör og en nära barbering/klipping☺️ Kan absolut anbefalles!
Fordeler
God batteritid, nära klipping
Ulemper
Ingen ennå
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp
Dlek
12/09/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt virker bare perfekt. J
Jeg havde en gammel Phillips hvor batteriet var dødt. Den har altid fungeret perfekt, så derfor var det ikke svært at vælge Phillips igen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår
Jan H.
04/03/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastisk anvendelig og godt produkt!
Jeg valgte denne bedømmelse, fordi jeg er virkelig glad for mit Philips produkt!
Fordeler
Det er superlækkert at bruge - mange gode funktioner og nemt at anvende!
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår