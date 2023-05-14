Mycket fin rakapparat/trimmer Prisvärd Massa tillbehör, Näshårs trimmern ett STORT PLUS. Gillade även det lilla trimmer huvudet. Lätt att rengöra, Bara spola av den under kranen. Tog med lätthet bort det mesta redan efter första draget. Det enda jag kan klaga på är att det var svårt att se vilken höjd det var på Kammarna. liten text svårt att se när dom inte var ifyllda. Rekommenderas+++++ Köp en du med, Jag är supernöjd!