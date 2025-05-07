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Utgått
14 verktøy
DualCut-teknologi
Opptil 180 min driftstid
Kan brukes i dusjen
Alt-i-ett-hårtrimmeren har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.
Philips Multigroom 7000 alt-i-ett-hårtrimmeren leveres med 14 tilbehør slik at du får en fullstendig kroppspleieløsning.
Lag rene, rette linjer og få jevn trimming gjennom selv det tykkeste håret takket være kropp- og skjeggtrimmerens presise stålblader. Bladene er rustfrie og selvslipende for å vare lenger.
4.4
av 5
1779
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
TE H
07/05/2025
Norge
Bekreftet kjøper
Lang batteritid
Fungerer perfekt til skjegg trimming. Brukstid mellom hver lagring er meget bra. Stille og behagelig i bruk.
Fordeler
Lang batteritid. Stille i bruk.
Ulemper
Ingen til nå
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Hobbysnekker
23/04/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Perfekt skjeggtrimmer
Den har alle de funksjoner jeg trengte i en skjeggtrimmer, inkludert hode for trimming av nesehår og ørehår. Megetr enkel å renholde.
Fordeler
Enjel i bruk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Sam1977
11/11/2023
Norge
Philips-ansatt
Bekreftet kjøper
Very good all in one
[Employee of philipsglobal] I am so happy with all in one . Very good . Ever one should try it
Fordeler
Samir
Ulemper
Badra
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp