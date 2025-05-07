ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Ett verktøy, uovertruffen presisjon
  • Ett verktøy, uovertruffen presisjon
  • Ett verktøy, uovertruffen presisjon
  • Ett verktøy, uovertruffen presisjon
  • Ett verktøy, uovertruffen presisjon
  • Ett verktøy, uovertruffen presisjon
  • Ett verktøy, uovertruffen presisjon
  • Ett verktøy, uovertruffen presisjon

All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7950/15

4.4
| (1779) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Ett verktøy, uovertruffen presisjon
Sett sammen din egen personlige stil med denne allsidige trimmeren, som inkluderer 15 kvalitetsverktøy for styling av ansikt, hode og kropp. Kammen for presisjonstrimming trimmer jevnt i akkurat den lengden du ønsker.
Se alle fordeler

For ansikt, hår og kropp

Ett verktøy, uovertruffen presisjon

  • 15-i-1: ansikt, hode og kropp

  • Presisjonstrimmingskam

  • Selvslipende stålblader

  • BeardSense-teknologi

Jevn trimming i én omgang

Jevn trimming i én omgang

Den patenterte trimmekammen har 11 lengdeinnstillinger mellom 1-3 mm, slik at du kan få jevn trimming i akkurat den lengden du ønsker.

Langvarig ytelse med presise resultater

Langvarig ytelse med presise resultater

Knivene i rustfritt stål holder seg alltid like skarpe og sikrer langvarig ytelse. Smørefrie.

En trimmer som tilpasser seg etter skjegget ditt

Trimmeren skanner skjeggtettheten 125 ganger i sekundet og øker effekten akkurat når du trenger det, for å takle også tett, bustete eller lengre skjegg.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

1779

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

07/05/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Lang batteritid

Fungerer perfekt til skjegg trimming. Brukstid mellom hver lagring er meget bra. Stille og behagelig i bruk.

Fordeler

Lang batteritid. Stille i bruk.

Ulemper

Ingen til nå

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

23/04/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Perfekt skjeggtrimmer

Den har alle de funksjoner jeg trengte i en skjeggtrimmer, inkludert hode for trimming av nesehår og ørehår. Megetr enkel å renholde.

Fordeler

Enjel i bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

11/11/2023

Norge

Norge

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Very good all in one

[Employee of philipsglobal] I am so happy with all in one . Very good . Ever one should try it

Fordeler

Samir

Ulemper

Badra

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på trimming av ansiktshår 2,3 ganger per uke, hver økt på gjennomsnittlig 11,5 minutter

  2. Sammenlignet med Philips alt-i-ett-trimmeren uten det 41 mm brede klippelementet