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        All-in-One TrimmerSeries 9000

        MG9555/15

        4.4
        | (466) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet
        Presisjon med rustfritt stål
        Sett sammen din egen personlige stil med dette ultimate stellesettet for ansikt, hode og kropp. Denne kombinasjonen av vår mest avanserte trimmer i rustfritt stål og OneBlade tilbyr ypperlig presisjonstrimming og styling for å oppnå den stilen du ønsker.
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        Nøyaktig trimming, skarpe kanter og praktisk barbering

        Presisjon med rustfritt stål

        • Det ultimate pleiesettet

        • 20-i-1: ansikt, hode og kropp

        • Presisjonstrimmingskam

        • Unik OneBlade-teknologi

        Jevn trimming i én omgang

        Jevn trimming i én omgang

        Den patenterte trimmekammen har 11 lengdeinnstillinger mellom 1 til 3 mm, slik at du kan få jevn trimming i akkurat den lengden du ønsker.

        OneBlade for rene linje og presise kanter

        Rask kutter (6000 ganger per minutt) klipper selv det lengste håret, med glidebelegg og avrundede tupper som beskytter huden så du kan style og barbere skjegget på en behagelig måte. Rydd opp kinn, hake og hals for å forme skjegget presist.

        Langvarig ytelse med presise resultater

        Langvarig ytelse med presise resultater

        Trimmerknivene i rustfritt stål holder seg like skarpe som på første dag for langvarig ytelse. Oljing er ikke nødvendig.

        Tekniske spesifikasjoner

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        Anmeldelser

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        Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

        4.4

        av 5

        466

        Anmeldelser

        93%

        anbefaler dette produktet

        07/12/2025

        Norge

        Norge

        Bekreftet kjøper

        Kjekt å ha

        Fungerer perfekt. Grei rabatt før juletiden med hurtig levering.

        Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-i-1 trimmer

        Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-i-1 trimmer

        07/04/2024

        Norge

        Norge

        Bekreftet kjøper

        flott produkt

        produktet har lang batteritid og enkel ladning og er perfekt for å ta sjegg og klippe hår

        Fordeler

        fungerer som det skal

        Ulemper

        ingen

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000

        10/02/2022

        Norge

        Norge

        Amazing product with fair price for two!

        It cuts effectively, offering many different size for all body parts. Besides the design itself is elegant, work well, battery is kept for a week use. The fact that it provides two product in one with a same price as one is indeed nice. I am using it for a month now, and I’d say my beard is all tidier and well cut besides of my body ☺️I recommend this to everyone and happy for my choice after a long search

        Denne omtalen gjelder Multigroom series 9000 MG9710/90 12-i-1, ansikt, hår og kropp

        Denne omtalen gjelder Multigroom series 9000 MG9710/90 12-i-1, ansikt, hår og kropp

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.
        Ansvarsfraskrivelser

        1. Basert på trimming av ansiktshår 2,3 ganger per uke, hver økt på gjennomsnittlig 11,5 minutter

        2. Sammenlignet med Philips alt-i-ett-trimmeren uten det 41 mm brede klippelementet