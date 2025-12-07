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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Det ultimate pleiesettet
20-i-1: ansikt, hode og kropp
Presisjonstrimmingskam
Unik OneBlade-teknologi
Den patenterte trimmekammen har 11 lengdeinnstillinger mellom 1 til 3 mm, slik at du kan få jevn trimming i akkurat den lengden du ønsker.
Rask kutter (6000 ganger per minutt) klipper selv det lengste håret, med glidebelegg og avrundede tupper som beskytter huden så du kan style og barbere skjegget på en behagelig måte. Rydd opp kinn, hake og hals for å forme skjegget presist.
Trimmerknivene i rustfritt stål holder seg like skarpe som på første dag for langvarig ytelse. Oljing er ikke nødvendig.
4.4
av 5
466
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
BCS*
07/12/2025
Norge
Bekreftet kjøper
Kjekt å ha
Fungerer perfekt. Grei rabatt før juletiden med hurtig levering.
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-i-1 trimmer
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-i-1 trimmer
jilo
07/04/2024
Norge
Bekreftet kjøper
flott produkt
produktet har lang batteritid og enkel ladning og er perfekt for å ta sjegg og klippe hår
Fordeler
fungerer som det skal
Ulemper
ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Behnoodft
10/02/2022
Norge
Amazing product with fair price for two!
It cuts effectively, offering many different size for all body parts. Besides the design itself is elegant, work well, battery is kept for a week use. The fact that it provides two product in one with a same price as one is indeed nice. I am using it for a month now, and I’d say my beard is all tidier and well cut besides of my body ☺️I recommend this to everyone and happy for my choice after a long search
Denne omtalen gjelder Multigroom series 9000 MG9710/90 12-i-1, ansikt, hår og kropp
Denne omtalen gjelder Multigroom series 9000 MG9710/90 12-i-1, ansikt, hår og kropp
Basert på trimming av ansiktshår 2,3 ganger per uke, hver økt på gjennomsnittlig 11,5 minutter
Sammenlignet med Philips alt-i-ett-trimmeren uten det 41 mm brede klippelementet