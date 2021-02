DualCut-teknologi for maksimal presisjon med dobbelt så mange knivblader

Få maksimal presisjon med DualCut-teknologi, som har dobbelt så mange knivblader. Stålknivbladene berører hverandre lett, slik at de slipes mens du trimmer. Dette fører til at knivene er like skarpe som på første dag selv etter fire års bruk.