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Utgått
8 verktøy for ansikt og hår
Selvslipende stålblad
Inntil 60 minutters brukstid
Vaskbart tilbehør
De selvslipende stålbladene på denne ansikt- og kroppstrimmeren er forsterket med jern og temperert for maksimal styrke. Dette gjør at bladene holder seg skarpe og de verken ruster eller trenger smøring.
Denne alt-i-ett trimmeren trimmer og styler ansiktshåret og klipper håret.
Bruk trimmeren uten kam for å forme rene, skarpe linjer for både skjegg og hår. Du kan også feste på skjegg- eller hårkammene hvis du ønsker ulike lengder når du styler.
Priser
4.2
av 5
706
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Cutshisownhair
12/11/2019
Norge
It does what I expected
This product does what I expected it to do. It has a nice number of options and is easy to use and adjust. I am very pleased with this unit and would buy it again if didn't have it now. Well made and solid, like I expect from a Philips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår
kvsp
05/05/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Super handy
Rigtig god, lille, handy maskine. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at tænd/ sluk knappen var på den anden side. Den virker for lille til, at trimme et helt hår. Den er rigtig fin til kanten i nakke og ved ørerne samt bakkenbarter.
Fordeler
Lille og handy
Ulemper
Tænd/ sluk knap på den "forkerte" side.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår
Walpen
23/11/2021
Sverige
Bekreftet kjøper
Enkel och effektiv
Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår