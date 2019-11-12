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  • Smidig alt-i-ett-trimmer
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  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer
  • Smidig alt-i-ett-trimmer

Utgått

Multigroom series 30008-i-1, groomingsett for ansikt og hår

MG3730/15

4.2
| (706) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

1 pris

Smidig alt-i-ett-trimmer
Det blir enkelt å oppnå et velpleid utseende med 8-i-1-multitrimmeren fra Philips. Med de forskjellige tilbehørene kan du trimme alt fra skjegg, nese- og ørehår til å klippe håret. Du kan også enkelt fiffe opp kinnskjegget eller frisyren selv. Alle multigroomere fra Philips er vedlikeholdsfrie og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene.
Se alle fordeler

8-i-1-trimmer

Smidig alt-i-ett-trimmer

  • 8 verktøy for ansikt og hår

  • Selvslipende stålblad

  • Inntil 60 minutters brukstid

  • Vaskbart tilbehør

Herdede stålblader som ikke knekker, sløves eller ruster

Herdede stålblader som ikke knekker, sløves eller ruster

De selvslipende stålbladene på denne ansikt- og kroppstrimmeren er forsterket med jern og temperert for maksimal styrke. Dette gjør at bladene holder seg skarpe og de verken ruster eller trenger smøring.

Trim og style ansiktet og håret med åtte verktøy

Trim og style ansiktet og håret med åtte verktøy

Denne alt-i-ett trimmeren trimmer og styler ansiktshåret og klipper håret.

Trimmer for både skjegg og hår

Trimmer for både skjegg og hår

Bruk trimmeren uten kam for å forme rene, skarpe linjer for både skjegg og hår. Du kan også feste på skjegg- eller hårkammene hvis du ønsker ulike lengder når du styler.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612372

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.2

av 5

706

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

12/11/2019

Norge

Norge

It does what I expected

This product does what I expected it to do. It has a nice number of options and is easy to use and adjust. I am very pleased with this unit and would buy it again if didn't have it now. Well made and solid, like I expect from a Philips.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

05/05/2020

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super handy

Rigtig god, lille, handy maskine. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at tænd/ sluk knappen var på den anden side. Den virker for lille til, at trimme et helt hår. Den er rigtig fin til kanten i nakke og ved ørerne samt bakkenbarter.

Fordeler

Lille og handy

Ulemper

Tænd/ sluk knap på den "forkerte" side.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

23/11/2021

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Enkel och effektiv

Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.