Nese- og ørehårstrimmer – fjern uønskede hår smertefritt

Fest på dette tilbehøret for å fjerne uønsket hår fra ører og nese, helt smertefritt. Nesehårstrimmerens unike teknologi med roterende skjæreblad garanterer et raskt og effektivt resultat uten napping og ubehag. I tillegg har den et beskyttende deksel som garanterer at du ikke skjærer deg.