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Utgått

Multigroom series 7000 MG7785/20 18-in-1, Face, Hair and Body

MG7785/20

4.4
| (1779) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
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Trim og style ansiktet, håret og kroppen med 18 verktøy

Trim og style ansiktet, håret og kroppen med 18 verktøy

Denne alt-i-ett-trimmeren trimmer og styler ansiktshåret, klipper håret og steller kroppen.

Maksimal presisjon med 2x flere blader

Maksimal presisjon med 2x flere blader

Alt-i-ett-hårtrimmeren har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.

Selvslipende blader for et jevnt resultat

Selvslipende blader for et jevnt resultat

Lag rene, rette linjer og få jevn trimming gjennom selv det tykkeste håret takket være kropp- og skjeggtrimmerens presise stålblader. Bladene er rustfrie og selvslipende for å vare lenger.

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Anmeldelser

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4.4

av 5

1779

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

07/05/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Lang batteritid

Fungerer perfekt til skjegg trimming. Brukstid mellom hver lagring er meget bra. Stille og behagelig i bruk.

Fordeler

Lang batteritid. Stille i bruk.

Ulemper

Ingen til nå

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

23/04/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Perfekt skjeggtrimmer

Den har alle de funksjoner jeg trengte i en skjeggtrimmer, inkludert hode for trimming av nesehår og ørehår. Megetr enkel å renholde.

Fordeler

Enjel i bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

11/11/2023

Norge

Norge

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Very good all in one

[Employee of philipsglobal] I am so happy with all in one . Very good . Ever one should try it

Fordeler

Samir

Ulemper

Badra

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

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