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  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
  • Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp

Utgått

Multigroom series 700016-i-1, ansikt, hår og kropp

MG7736/15

4.4
| (1779) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp
Gjør stilen helt perfekt med den mest presise og allsidige trimmeren vår. Med 13 førsteklasses verktøy kan du skape din egen stil, fra topp til tå. Trim med maksimal presisjon med de selvslipende knivbladene, og få mer kontroll med et sklisikkert gummigrep.
Se alle fordeler

16-i-1 førsteklasses trimmer for optimal allsidighet

Ett verktøy, perfekt styling for ansikt, hår og kropp

  • 16 verktøy

  • Selvslipende metallblader

  • Opptil 120 minutters driftstid

  • Kan brukes i dusjen

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

De selvslipende stålbladene på denne ansikt- og kroppstrimmeren er forsterket med jern og temperert for maksimal styrke. Dette gjør at bladene holder seg skarpe og de verken ruster eller trenger smøring.

16 deler til å trimme ansiktet og hodet

16 deler til å trimme ansiktet og hodet

Philips Multigroom 7000 alt-i-ett-hårtrimmeren leveres med 16 tilbehør slik at du får en fullstendig kroppspleieløsning.

Selvslipende blader for et jevnt resultat

Selvslipende blader for et jevnt resultat

Lag rene, rette linjer og få jevn trimming gjennom selv det tykkeste håret takket være kropp- og skjeggtrimmerens presise stålblader. Bladene er rustfrie og selvslipende for å vare lenger.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

1779

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

07/05/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Lang batteritid

Fungerer perfekt til skjegg trimming. Brukstid mellom hver lagring er meget bra. Stille og behagelig i bruk.

Fordeler

Lang batteritid. Stille i bruk.

Ulemper

Ingen til nå

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

23/04/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Perfekt skjeggtrimmer

Den har alle de funksjoner jeg trengte i en skjeggtrimmer, inkludert hode for trimming av nesehår og ørehår. Megetr enkel å renholde.

Fordeler

Enjel i bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

11/11/2023

Norge

Norge

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Very good all in one

[Employee of philipsglobal] I am so happy with all in one . Very good . Ever one should try it

Fordeler

Samir

Ulemper

Badra

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.