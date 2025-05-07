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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
12-i-1: ansikt, hode og kropp
Selvslipende stålblader
BeardSense-teknologi
Denne alt-i-ett-trimmeren har 12 verktøy for alle dine pleiebehov. Du kan enkelt trimme og pleie ansiktshåret, klippe håret og pleie kroppen.
Trimmeren og de mange kammene har 11 lengdeinnstillinger fra 0,5 til 16 mm i presisjonstrinn på 1 mm for kortere og lengre skjegg. Den smale utformingen til presisjonstilbehøret gjør det enkelt å lage presise kanter og fine detaljer. Rydd opp kinn, hake og hals med metalltrimmeren for å gjøre stilen komplett.
Barber deg komfortabelt nedenfor halsen med vårt kroppsbarberingstilbehør. Et unikt hudbeskyttelsessystem beskytter følsomme områder mens du barberer deg så tett som 0,5 mm. Du kan også trimme kroppshår med den klikkmonterte kammen.
4.4
av 5
1779
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
TE H
07/05/2025
Norge
Bekreftet kjøper
Lang batteritid
Fungerer perfekt til skjegg trimming. Brukstid mellom hver lagring er meget bra. Stille og behagelig i bruk.
Fordeler
Lang batteritid. Stille i bruk.
Ulemper
Ingen til nå
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Hobbysnekker
23/04/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Perfekt skjeggtrimmer
Den har alle de funksjoner jeg trengte i en skjeggtrimmer, inkludert hode for trimming av nesehår og ørehår. Megetr enkel å renholde.
Fordeler
Enjel i bruk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Sam1977
11/11/2023
Norge
Philips-ansatt
Bekreftet kjøper
Very good all in one
[Employee of philipsglobal] I am so happy with all in one . Very good . Ever one should try it
Fordeler
Samir
Ulemper
Badra
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp
Basert på trimming av ansiktshår 2,3 ganger per uke, hver økt på gjennomsnittlig 11,5 minutter