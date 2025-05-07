ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Ett verktøy, komplett styling
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ett verktøy, komplett styling
  • Ett verktøy, komplett styling
  • Ett verktøy, komplett styling
  • Ett verktøy, komplett styling
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ett verktøy, komplett styling
  • Ett verktøy, komplett styling
  • Ett verktøy, komplett styling

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5950/15

4.4
| (1778) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Ett verktøy, komplett styling
Sett sammen din egen personlige stil med denne allsidige trimmeren, som inkluderer 12 kvalitetsverktøy for styling av ansikt, hode og kropp. Selvslipende blader i rustfritt stål holder seg like skarpe som på dag én, uten å måtte smøres, for nøyaktig trimming.
Se alle fordeler

For ansikt, hår og kropp

Ett verktøy, komplett styling

  • 12-i-1: ansikt, hode og kropp

  • Selvslipende stålblader

  • BeardSense-teknologi

Alt-i-ett for ansikt, hode og kropp

Denne alt-i-ett-trimmeren har 12 verktøy for alle dine pleiebehov. Du kan enkelt trimme og pleie ansiktshåret, klippe håret og pleie kroppen.

Få jevn trimming og presise kanter

Trimmeren og de mange kammene har 14 lengdeinnstillinger fra 0,5 til 16 mm i presisjonstrinn på 1 mm for kortere og lengre skjegg. Den smale utformingen til presisjonstrimmeren gjør det enkelt å lage presise kanter og fine detaljer. Rydd opp kinn, hake og hals med metalltrimmeren for å gjøre stilen komplett.

Si farvel til kroppshår

Barber deg komfortabelt nedenfor halsen med vårt kroppsbarberingstilbehør. Et unikt hudbeskyttelsessystem beskytter følsomme områder mens du barberer deg så tett som 0,5 mm. Du kan også trimme kroppshår med den klikkmonterte kammen.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

1778

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

07/05/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Lang batteritid

Fungerer perfekt til skjegg trimming. Brukstid mellom hver lagring er meget bra. Stille og behagelig i bruk.

Fordeler

Lang batteritid. Stille i bruk.

Ulemper

Ingen til nå

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

23/04/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Perfekt skjeggtrimmer

Den har alle de funksjoner jeg trengte i en skjeggtrimmer, inkludert hode for trimming av nesehår og ørehår. Megetr enkel å renholde.

Fordeler

Enjel i bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

11/11/2023

Norge

Norge

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Very good all in one

[Employee of philipsglobal] I am so happy with all in one . Very good . Ever one should try it

Fordeler

Samir

Ulemper

Badra

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på trimming av ansiktshår 2,3 ganger per uke, hver økt på gjennomsnittlig 11,5 minutter