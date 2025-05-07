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Utgått
12 verktøy for ansikt, hår og kropp
Vår beste klippeytelse
Inntil 120 minutters brukstid
Kan brukes i dusjen
Alt-i-ett-hårtrimmeren har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.
Alt-i-ett-trimmeren har ulike tilbehør som kan brukes for å klippe hår samt trimme og style skjegg, fjerne nese- og ørehår og trimme kroppshår.<br>
Skjæreelement i metall for lang holdbarhet. Bruk trimmeren uten kam for å forme rene, skarpe linjer for både skjegg og hår eller for å trimme kroppshåret. Du kan også feste på skjegg-, hår- eller kroppskammene hvis du ønsker ulike lengder når du styler.
Priser
4.4
av 5
1779
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
TE H
07/05/2025
Norge
Bekreftet kjøper
Lang batteritid
Fungerer perfekt til skjegg trimming. Brukstid mellom hver lagring er meget bra. Stille og behagelig i bruk.
Fordeler
Lang batteritid. Stille i bruk.
Ulemper
Ingen til nå
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Hobbysnekker
23/04/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Perfekt skjeggtrimmer
Den har alle de funksjoner jeg trengte i en skjeggtrimmer, inkludert hode for trimming av nesehår og ørehår. Megetr enkel å renholde.
Fordeler
Enjel i bruk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Sam1977
11/11/2023
Norge
Philips-ansatt
Bekreftet kjøper
Very good all in one
[Employee of philipsglobal] I am so happy with all in one . Very good . Ever one should try it
Fordeler
Samir
Ulemper
Badra
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp