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  • Styling med ultimat presisjon
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  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
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  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon
  • Styling med ultimat presisjon

Utgått

Multigroom series 7000 12-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

MG7710/15

4.4
| (1779) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

1 pris

Styling med ultimat presisjon
Med 12-i-1-multitrimmeren fra Philips kan du enkelt skape din personlige stil. Du kan gjøre alt fra å trimme og style ulike skjeggstiler, fjerne nese- eller ørehår til å pleie kroppshåret eller klippe håret. Serien er utstyrt med Philips’ mest avanserte klippeteknikk for rask og jevn klipping, hver gang. I tillegg er den helt vanntett slik at du kan bruke den i dusjen. Alle multigroomere fra Philips er vedlikeholdsfrie og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene.
Se alle fordeler

12-i-1-trimmer for uovertruffen allsidighet

Styling med ultimat presisjon

  • 12 verktøy for ansikt, hår og kropp

  • Vår beste klippeytelse

  • Inntil 120 minutters brukstid

  • Kan brukes i dusjen

Maksimal presisjon med 2x flere blader

Maksimal presisjon med 2x flere blader

Alt-i-ett-hårtrimmeren har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.

12 verktøy for ansikt, hår og kropp

12 verktøy for ansikt, hår og kropp

Alt-i-ett-trimmeren har ulike tilbehør som kan brukes for å klippe hår samt trimme og style skjegg, fjerne nese- og ørehår og trimme kroppshår.<br>

Trimmer for skjegg, hår og kropp

Trimmer for skjegg, hår og kropp

Skjæreelement i metall for lang holdbarhet. Bruk trimmeren uten kam for å forme rene, skarpe linjer for både skjegg og hår eller for å trimme kroppshåret. Du kan også feste på skjegg-, hår- eller kroppskammene hvis du ønsker ulike lengder når du styler.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612372

Anmeldelser

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4.4

av 5

1779

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

07/05/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Lang batteritid

Fungerer perfekt til skjegg trimming. Brukstid mellom hver lagring er meget bra. Stille og behagelig i bruk.

Fordeler

Lang batteritid. Stille i bruk.

Ulemper

Ingen til nå

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

23/04/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Perfekt skjeggtrimmer

Den har alle de funksjoner jeg trengte i en skjeggtrimmer, inkludert hode for trimming av nesehår og ørehår. Megetr enkel å renholde.

Fordeler

Enjel i bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

11/11/2023

Norge

Norge

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Very good all in one

[Employee of philipsglobal] I am so happy with all in one . Very good . Ever one should try it

Fordeler

Samir

Ulemper

Badra

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.