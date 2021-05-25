Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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Utgått
Lagring
Forhåndssterilisert
25 poser
Trygg, lekkasjesikker lukkemekanisme med dobbel glidelås for sikker oppbevaring av brystmelken
Sikkerhetsforsegling indikerer at den forhåndssteriliserte posen er urørt før første bruk, for komplett hygiene
Forsterkede sømmer på siden og tolags materiale gir ekstra forsikring om at den dyrebare brystmelken er trygt lagret i fryseren eller kjøleskapet
4.5
av 5
61
Anmeldelser
95%
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Mama.tester
25/05/2021
España
Del av opprykk
Muy recomendables
Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.
Fordeler
Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip
Ulemper
De momento ninguna
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Denne omtalen gjelder SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
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Martita189
24/05/2021
España
Del av opprykk
el producto cumple las expectativas
Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables
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laura5896
21/05/2021
España
Del av opprykk
muy utiles
estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas
Fordeler
seguridad
Ulemper
nada
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Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.