ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din
  • Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din
  • Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din
  • Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din
  • Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din
  • Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din

Utgått

Philips AventOppbevaringsposer for brystmelk

SCF603/25

4.5
| (61) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet
Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din
Philips Avent oppbevaringsposer for morsmelk gir trygg og sikker oppbevaring av den dyrebare morsmelken din. Posene kan oppbevares i kjøleskap eller fryser, og de er også forhåndssteriliserte, slik at du kan ta dem i bruk umiddelbart.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Merket anbefalt av mødre over hele verden1

6 oz / 180 ml oppbevaringsposer for morsmelk

Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din

  • Lagring

  • Forhåndssterilisert

  • 25 poser

Trygg, lekkasjesikker forsegling med dobbel glidelås

Trygg, lekkasjesikker forsegling med dobbel glidelås

Trygg, lekkasjesikker lukkemekanisme med dobbel glidelås for sikker oppbevaring av brystmelken

Forhåndssterilisert pose med sikkerhetsforsegling

Forhåndssterilisert pose med sikkerhetsforsegling

Sikkerhetsforsegling indikerer at den forhåndssteriliserte posen er urørt før første bruk, for komplett hygiene

Frysesikker med forsterkede sømmer og pose med to lag

Frysesikker med forsterkede sømmer og pose med to lag

Forsterkede sømmer på siden og tolags materiale gir ekstra forsikring om at den dyrebare brystmelken er trygt lagret i fryseren eller kjøleskapet

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

61

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

2

25/05/2021

España

España

Muy recomendables

Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.

Fordeler

Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip

Ulemper

De momento ninguna

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

24/05/2021

España

España

el producto cumple las expectativas

Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

21/05/2021

España

España

muy utiles

estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas

Fordeler

seguridad

Ulemper

nada

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 