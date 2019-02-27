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  • Bedre komfort, mer melk.
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  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
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  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.
  • Bedre komfort, mer melk.

Utgått

Philips AventComfort Double elektrisk brystpumpe

SCF334/02

3.9
| (27) Anmeldelser
Bedre komfort, mer melk.
Når du har det komfortabelt og er avslappet, får du lettere ut melken. Derfor har vi laget vår hittil mest komfortable brystpumpe: Sitt komfortabelt uten å måtte bøye deg fremover, og la den myke massasjeputen skånsomt stimulere melkestrømmen.
Se alle fordeler

Brystpumpe med massasjepute

Bedre komfort, mer melk.

  • Naturlig

  • Inkluderer 2 x 4 oz-flaske

Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Brystpumpen har en unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte mer komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Har en skånsom stimulerende modus og tre pumpeinnstillinger

Har en skånsom stimulerende modus og tre pumpeinnstillinger

Når modusen er aktivert, starter pumpen automatisk i skånsom stimulerende modus for å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen mest mulig komfortabel for deg.

Myk massasjepute som gir en varm følelse

Myk massasjepute som gir en varm følelse

Vår massasjepute har en ny myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Puten er utformet for skånsomt å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere nedfallet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.9

av 5

27

Anmeldelser

27/02/2019

Sverige

Sverige

Effektiv och bekväm!

Jag har testat marknadsledande modeller från andra märken och måste säga att de inte når upp till nivån som denna pump är på. Den är enkel att rengöra och riktigt bekväm att pumpa med. När jag testat andra märken så har jag haft svårt att släppa någon mjölk, men med denna pump har jag kunnat fylla frysen och samtidigt donera till neonatalavdelningen på mitt sjukhus.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

15/08/2016

United Kingdom

United Kingdom

So comfy!

Really can't complain about this pump. Gets milk out effectively and comfortably but it is noisy.. I'd like to be able to watch TV while I pump but I can't hear it

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

08/01/2013

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic product that's quick and easy to use

The Avnet double electric breast pump has help increase my milk supply. It helped me express double the amount of milk due to the double pump facility. I found the pump very easy to use and even easier to take apart in order to clean and sterilise it. The design of this pump allows u to pump will sitting back and relaxing, hence increasing your milk flow. I definately recommend this pump to other mums

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011

  2. Kontroll av et tilfeldig utvalg for å sammenligne metoder for pumping av melk etter premature fødsler (Jones et al ADC enheter 2001;85:F91).