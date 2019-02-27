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Utgått
SCF334/02
Naturlig
Inkluderer 2 x 4 oz-flaske
Brystpumpen har en unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte mer komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.
Når modusen er aktivert, starter pumpen automatisk i skånsom stimulerende modus for å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen mest mulig komfortabel for deg.
Vår massasjepute har en ny myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Puten er utformet for skånsomt å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere nedfallet.
3.9
av 5
27
Anmeldelser
Anna31
27/02/2019
Sverige
Effektiv och bekväm!
Jag har testat marknadsledande modeller från andra märken och måste säga att de inte når upp till nivån som denna pump är på. Den är enkel att rengöra och riktigt bekväm att pumpa med. När jag testat andra märken så har jag haft svårt att släppa någon mjölk, men med denna pump har jag kunnat fylla frysen och samtidigt donera till neonatalavdelningen på mitt sjukhus.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Nat517
15/08/2016
United Kingdom
So comfy!
Really can't complain about this pump. Gets milk out effectively and comfortably but it is noisy.. I'd like to be able to watch TV while I pump but I can't hear it
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
SeNI
08/01/2013
United Kingdom
Fantastic product that's quick and easy to use
The Avnet double electric breast pump has help increase my milk supply. It helped me express double the amount of milk due to the double pump facility. I found the pump very easy to use and even easier to take apart in order to clean and sterilise it. The design of this pump allows u to pump will sitting back and relaxing, hence increasing your milk flow. I definately recommend this pump to other mums
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011
Kontroll av et tilfeldig utvalg for å sammenligne metoder for pumping av melk etter premature fødsler (Jones et al ADC enheter 2001;85:F91).