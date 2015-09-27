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Philips AventSett med komfortable brystskjell

SCF157/02

3.9
| (23) Anmeldelser
Komfort og beskyttelse
De svært myke Philips Avent-brystskjellene SCF157/02 brukes på innsiden av BHen for å unngå at brystvortene blir oppskrapet og for å samle opp overflødig brystmelk.
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Svært komfortable brystskjell

Komfort og beskyttelse

  • 2 deler

Samler opp overflødig brystmelk.

Philips Avent-oppsamlingsskjell for brystmelk (uten hull) samler opp overflødig brystmelk mens du ammer eller bruker en brystpumpe.

Bidrar til å forenkle overfylling

Beskytter såre brystvorter

Ventilerte skjell beskytter såre eller sprukne brystvorter og bidrar til at de leges raskere. Det skånsomme trykket bidrar til å slippe løs overflødig melk. Hullene gjør at luft kan sirkulere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

23

Anmeldelser

27/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Godsend

I used these for the first time today and they are a GODSEND. I have a huge problem with leaking and this is my greatest anxiety if i'm going out. My clothes would literally be drenched. I was not interested in 'saving' the leaked milk (although this is an advantage) but just wanted a solution to the leaking. These literally saved not only my clothes but also my self confidence. Every so often I'd pop to the loo to empty and wash them out. Yes the do have an odd shape but I just wore a scarf to cover my chest so noone could see anyway. So so so so happy with this product.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

25/02/2015

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

my mum was using these 30 years ago and recommend these to me when I got pregnant, so looked in shops and talked to people about them but no-one had never heard of them, so ordered online and iv been using them constantly now for 6 weeks. How do people not know about this, people soon said 'wish I had known about them' it's a great product I don't know what I would of done without them. Only thing is they can tend to leak sometimes.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

28/09/2022

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Super

Das Produkt ist super weil man sich einmal einlagen spart und die Milch aufhängt. Noch eine positive eingeschalt ist das sie Brustwarzen nicht direkt an der Kleidung anliegen und somit gut heilen können.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF157/02 Brustschalen-Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF157/02 Brustschalen-Set

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  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 

  1. Denne delen inneholder forbrukermeninger om produktet. Philips tar avstand fra innholdet som er angitt av forbrukere i denne delen. Som følge av dette er ingen teknisk informasjon og/eller råd om bruk av produktet i denne delen ment som offisiell Philips-informasjon.