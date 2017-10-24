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Utgått
Naturlig
Inkluderer flaske på 4 oz
Brystpumpen har en unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte mer komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.
Når modusen er aktivert, starter pumpen automatisk i skånsom stimulerende modus for å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen mest mulig komfortabel for deg.
Vår massasjepute har en ny myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Puten er utformet for skånsomt å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere nedfallet.
Priser
4.3
av 5
210
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
villaeko
24/10/2017
Sverige
Skonsam och effektiv bröstpump
Efter att ha testat den här bröstpumpen är mitt samlade intryck väldigt positivt. Den är lätt att använda och väldigt självförklarande. Jag var orolig att det skulle göra ont i brösten när jag inte själv pumpade (har tidigare använt Philip Avents manuella bröstpump), men det var nästan tvärtom. Pumpen har flera steg så brösten får möjlighet att vänja sig, och sen är det bara att låta pumpen jobba. Tyvärr var den inte riktigt lika effektiv som jag hade hoppats, men det är ju ingen garanti att alls kunna släppa mjölk till pump, så jag är glad att jag överhuvudtaget kan pumpa. Rekommenderar den varmt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Milllans
23/10/2017
Sverige
Mycket nöjd
Efter att ha använt den hör bröstpumpen ett tag så är jag mycket nöjd. Den är enkel att använda och enkel att rengöra. Det bästa för mig är att den är så pass enkel att använda att jag kan pumpa det ena bröstet samtidigt som jag ammar från det andra. Det kommer ett behagligt flöde och den känns nästan som massage. Rekommenderar den starkt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
PÄ808
22/10/2017
Sverige
Jättebra
Underbar! Underlättar mitt liv enormt. Pumpar 3 gånger per dag och då har dottern mat över hela dagen. Gör pappan lika delaktig och att jag inte är låst. (Även kunnat frysa om man ska ha barnvakt eller man ska göra något jobb) Den är lättanvänd. Portabel så man kan pumpa i bilen lika väl (batteri el sladd) Bra att det var olika lägen. I början innan man vant sig. En bra övergång då de var mjukare och mindre tryck än av barnets monstersugning :) Perfekt då hon inte heller fick något bra grepp. När jag fick mjölkstockning var detta räddningen! Ett nässpray på recept och en ordentligt(!) värmd vetekudde som jag hade på bröstet undertiden som jag pumpade! och samtidigt masserade med ej olja, Halleluja. Då såg man dessutom att det kom mjölk och exakt hur mycket hon får i sig. Sen är det en otrolig fördel att man kam ligga bakåtlutad utan att det rinner ut (behöver inte luta sig fram och sitta med en oskön hållning)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011