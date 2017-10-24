Fördelarna är att den är elektrisk vilken underlättar otroligt mycket när man pumpar ofta. Man får snabbt ut mjölken utan att bli trött i armen. Det absolut bästa är att den knappt känns, den har fyra olika lägen att välja mellan och alla är väldigt behagliga. Tratten som sitter runt bröstet har en mjuk silikon yta som gör att den är väldigt skön mot bröstet. Den har en lång sladd vilket gör att man enkelt kan sitta på många olika ställen. Sladden mellan pumpen och själva "maskinen" är även den lång så man kan enkelt sitta behagligt utan att sladden blir för kort. Man behöver inte heller sitta framåtlutad som jag upplever att man behöver göra med USA andra pumpar. Flaskan som följer med till är lagom stor och ljudet är inte allt för högt. Kan varmt rekommenderas!