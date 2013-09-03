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Utgått
SCF167/01
Riktig størrelse, maksimal komfort
Denne myke massasjeputen har en bredere trakt, spesielt utformet for mødre med store brystvorter. Den kan brukes med brystpumper i Philips Avent Comfort-serien. Se bildene nedenfor for å avgjøre om du trenger den store brystpumpeputen.
Passer til alle Comfort-brystpumper
Du kan finne ut om du trenger en stor brystpumpepute ved å kontrollere om brystvorten passer komfortabelt i trakten til puten. Hvis brystvorten berører veggene til trakten, bør du velge den store brystpumpeputen for at det skal bli mer komfortabelt å pumpe melk.
Hvis brystvorten sitter behagelig i trakten til massasjeputen, bruker du massasjepute i riktig størrelse.
Hvis brystvorten berører eller gnir mot veggen på trakten til massasjeputen, må du velge den store brystpumpeputen med bredere trakt for å sikre en mer behagelig pumpeopplevelse.
2.6
av 5
5
Anmeldelser
PumpMama
03/09/2013
Deutschland
Passt perfekt
Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF167/01 Großes Massagekissen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF167/01 Großes Massagekissen
Laure
23/10/2016
Suisse
Produit qui fait toute la difference!
J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF167/01 Coussin masseur à embout large
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF167/01 Coussin masseur à embout large
nando
02/10/2012
Deutschland
nicht zu gebrauchen, passt nicht in Milchpumpe
Dieses Produckt war ein reiner Fehlkauf! Denn entgegen der Versprechung in der Producktbeschreibung passt es nicht in die Milchpumpe. Der Trichter der Pumpe ist schmaler als die Öffnung der Milchpumpenkissens.
Denne omtalen gjelder SCF167/01 Großes Massagekissen
Denne omtalen gjelder SCF167/01 Großes Massagekissen
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.