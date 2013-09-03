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  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Enkeltbilde av produkt
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
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Utgått

Philips AventStor massasjepute

SCF167/01

2.6

| (5) Anmeldelser

Riktig størrelse, maksimal komfort

Denne myke massasjeputen har en bredere trakt, spesielt utformet for mødre med store brystvorter. Den kan brukes med brystpumper i Philips Avent Comfort-serien. Se bildene nedenfor for å avgjøre om du trenger den store brystpumpeputen.

Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Brystpumpe med bredere trakt

Riktig størrelse, maksimal komfort

  • Passer til alle Comfort-brystpumper

Bredere trakt for en komfortabel passform

Bredere trakt for en komfortabel passform

Du kan finne ut om du trenger en stor brystpumpepute ved å kontrollere om brystvorten passer komfortabelt i trakten til puten. Hvis brystvorten berører veggene til trakten, bør du velge den store brystpumpeputen for at det skal bli mer komfortabelt å pumpe melk.

Riktig passform: Brystvorten sitter komfortabelt i trakten til puten

Riktig passform: Brystvorten sitter komfortabelt i trakten til puten

Hvis brystvorten sitter behagelig i trakten til massasjeputen, bruker du massasjepute i riktig størrelse.

Velg stor størrelse: Brystvorten berører veggene i trakten

Velg stor størrelse: Brystvorten berører veggene i trakten

Hvis brystvorten berører eller gnir mot veggen på trakten til massasjeputen, må du velge den store brystpumpeputen med bredere trakt for å sikre en mer behagelig pumpeopplevelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.6

av 5

5

Anmeldelser

4
3
2

03/09/2013

Deutschland

Deutschland

Passt perfekt

Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF167/01 Großes Massagekissen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF167/01 Großes Massagekissen

23/10/2016

Suisse

Suisse

Produit qui fait toute la difference!

J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF167/01 Coussin masseur à embout large

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF167/01 Coussin masseur à embout large

02/10/2012

Deutschland

Deutschland

nicht zu gebrauchen, passt nicht in Milchpumpe

Dieses Produckt war ein reiner Fehlkauf! Denn entgegen der Versprechung in der Producktbeschreibung passt es nicht in die Milchpumpe. Der Trichter der Pumpe ist schmaler als die Öffnung der Milchpumpenkissens.

Denne omtalen gjelder SCF167/01 Großes Massagekissen

Denne omtalen gjelder SCF167/01 Großes Massagekissen

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  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 