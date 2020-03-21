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Utgått

PowerTouchskjærehoder

HQ9/50

4.3
| (120) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Få en tett barbering
I løpet av to år kutter skjærehodene 9 millioner hår i ansiktet ditt. Skift skjærehodene og få 100 % ytelse igjen.
Se alle fordeler

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Få en tett barbering

  • Triple-Track-hoder

  • Til PowerTouch (PT9xx)

  • Til AquaTouch (AT9xx)

  • Til HQ81xx, HQ82xx

Skjærehoder for PowerTouch-barbermaskiner

Skjærehoder for PowerTouch-barbermaskiner

Skjærehodene HQ9 er kompatible med barbermaskinene PowerTouch (PT9xx) og AquaTouch (AT9xx).

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

120

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

21/03/2020

Sverige

Sverige

Beware of counterfeit HQ9

I bought new HQ9 from a swedish retailer, but to my suprise they are ripping out beard instead of cutting it. My old heads are way better... After looking close at the heads I realised i had received a counterfeit product. I complained and received genuine HQ9 from the retailer. See my comparison in the photos attached.

Fordeler

Genuine heads cut well

Ulemper

Counterfeit heads are hard to spot

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden

28/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Very good engineering

This is the third head I have replaced, the razor is the best I have used please keep providing the heads

Fordeler

Well made

Ulemper

none

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 shaving heads

30/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Have owned a phillips electric for many years

Bought this to revitalize my razor which is much cheaper than buying a new one. It was easy to fit and works a treat !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 shaving heads

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