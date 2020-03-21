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Utgått
Triple-Track-hoder
Til PowerTouch (PT9xx)
Til AquaTouch (AT9xx)
Til HQ81xx, HQ82xx
Skjærehodene HQ9 er kompatible med barbermaskinene PowerTouch (PT9xx) og AquaTouch (AT9xx).
Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
4.3
av 5
120
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Gnudist
21/03/2020
Sverige
Beware of counterfeit HQ9
I bought new HQ9 from a swedish retailer, but to my suprise they are ripping out beard instead of cutting it. My old heads are way better... After looking close at the heads I realised i had received a counterfeit product. I complained and received genuine HQ9 from the retailer. See my comparison in the photos attached.
Fordeler
Genuine heads cut well
Ulemper
Counterfeit heads are hard to spot
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 rakhuvuden
TeeCee99
28/07/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Very good engineering
This is the third head I have replaced, the razor is the best I have used please keep providing the heads
Fordeler
Well made
Ulemper
none
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 shaving heads
leberet9
30/06/2013
United Kingdom
Have owned a phillips electric for many years
Bought this to revitalize my razor which is much cheaper than buying a new one. It was easy to fit and works a treat !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerTouch HQ9/50 shaving heads