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Utgått
TripleTrack med roterende skjærehoder
60 min. trådløs bruk / 1 t lading
Pop-up-trimmer
Ladestativ og veske
TripleTrack-hoder – med sine tre ringer med barberblad – dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen. DualPrecision-slisser og -hull lar deg barberer både lange hår og skjeggstubber på en komfortabel måte.
Hodene beveger seg fleksibelt for å få tett kontakt med huden, og de vipper for å gi en ekstra dimensjon til bevegelsene – alt dette gir deg en tett, rask og komfortabel barbering.
DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber.
4.1
av 5
56
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Bearsm53
11/02/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Trevlig bekantskap
Jag har nu haft min nya rakapparat i tre månader och är mycket nöjd. På en rakning per dag verkar batteriet klara sig utan laddning i 3-4 veckor. Skäret är bra och effektivt och gör att man verkligen ser nyrakad ut.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver
Micke
28/01/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Helnöjd :)
Helnöjd med produkten som verkligen gör sitt jobb:)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
Zafi
14/10/2015
Deutschland
Bekreftet kjøper
Der Rasierer hält was Philips verspricht
Ein rundrum gelungener Trockenrasierer; der Nasentrimmer ist effektiv und nach einer Eingewöhungsphase sehr gründlich
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Elektrischer Trockenrasierer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Elektrischer Trockenrasierer