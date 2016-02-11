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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack

Utgått

Shaver series 5000 PowerTouchtørr elektrisk barbermaskin

PT925/19

4.1
| (56) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
TripleTrack
PowerTouch gjør morgenstellet enklere. Flere minutter per lading, fullstendig vaskbare hoder og TripleTrack-blader betyr at du får en rask barbering. Med PowerTouch er morgenstellet unnagjort i en fei.
Se alle fordeler

Barber 50 % mer i hver bevegelse

TripleTrack

  • TripleTrack med roterende skjærehoder

  • 60 min. trådløs bruk / 1 t lading

  • Pop-up-trimmer

  • Ladestativ og veske

TripleTrack-blader dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen

TripleTrack-blader dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen

TripleTrack-hoder – med sine tre ringer med barberblad – dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen. DualPrecision-slisser og -hull lar deg barberer både lange hår og skjeggstubber på en komfortabel måte.

Vipping, Flex & Float

Vipping, Flex & Float

Hodene beveger seg fleksibelt for å få tett kontakt med huden, og de vipper for å gi en ekstra dimensjon til bevegelsene – alt dette gir deg en tett, rask og komfortabel barbering.

DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagersskjegg

DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagersskjegg

DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

av 5

56

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

11/02/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Trevlig bekantskap

Jag har nu haft min nya rakapparat i tre månader och är mycket nöjd. På en rakning per dag verkar batteriet klara sig utan laddning i 3-4 veckor. Skäret är bra och effektivt och gör att man verkligen ser nyrakad ut.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Dry electric shaver

28/01/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Helnöjd :)

Helnöjd med produkten som verkligen gör sitt jobb:)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

14/10/2015

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Der Rasierer hält was Philips verspricht

Ein rundrum gelungener Trockenrasierer; der Nasentrimmer ist effektiv und nach einer Eingewöhungsphase sehr gründlich

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Elektrischer Trockenrasierer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Elektrischer Trockenrasierer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.