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  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering

Utgått

Speed-XLElektrisk barbermaskin

HQ8140

4.5
| (11) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
For en raskere og tettere barbering
De avanserte Speed-XL-skjærehodene gir 50 % større barberingsflate* for en raskere og tettere barbering. *sammenlignet med standard roterende skjærehoder.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

50 % større barberingsflate

For en raskere og tettere barbering

Speed-XL-skjærehoder for en rask og tett barbering

Speed-XL-skjærehoder for en rask og tett barbering

De tre sporene gir 50% større barberingsflate for en rask og tett barbering. *Sammenlignet med vanlige, roterende skjærehoder.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

11

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Ein sehr gutes Gerät

Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

27/02/2017

Suomi

Suomi

Erinomainen käyttömukavuus

Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.

Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

08/07/2015

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Geweldig fijn apparaat!

Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 