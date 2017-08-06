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Utgått
De tre sporene gir 50% større barberingsflate for en rask og tett barbering. *Sammenlignet med vanlige, roterende skjærehoder.
Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
4.5
av 5
11
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
oooo
06/08/2017
Deutschland
Ein sehr gutes Gerät
Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
10PeLe10
27/02/2017
Suomi
Erinomainen käyttömukavuus
Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.
Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
Iekiekiekie
08/07/2015
Nederland
Bekreftet kjøper
Geweldig fijn apparaat!
Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.