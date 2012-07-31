ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering

Utgått

Shaver series 3000Elektrisk barbermaskin

HQ8150/16

4.6
| (14) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet
For en raskere og tettere barbering
De avanserte Speed-XL-skjærehodene gir 50 % større barberingsflate* for en raskere og tettere barbering. *sammenlignet med standard roterende skjærehoder.
Se alle fordeler
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

50 % større barberingsflate

For en raskere og tettere barbering

Speed-XL-skjærehoder for en rask og tett barbering

Speed-XL-skjærehoder for en rask og tett barbering

De tre sporene gir 50% større barberingsflate for en rask og tett barbering. *Sammenlignet med vanlige, roterende skjærehoder.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

14

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

3
2

31/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great

I like this because the advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

ergonomically perfect

this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

ergonomically perfect

this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 