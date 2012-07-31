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Utgått
De tre sporene gir 50% større barberingsflate for en rask og tett barbering. *Sammenlignet med vanlige, roterende skjærehoder.
Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
4.6
av 5
14
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
vinpug
31/07/2012
United Kingdom
great
I like this because the advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
roger177
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Yorkie
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.