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  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering
  • For en raskere og tettere barbering

Utgått

Shaver series 3000Elektrisk barbermaskin

HQ8160/16

4
| (10) Anmeldelser
For en raskere og tettere barbering
De avanserte Speed-XL-skjærehodene gir 50 % større barberingsflate* for en raskere og tettere barbering. *sammenlignet med standard roterende skjærehoder.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

50 % større barberingsflate

For en raskere og tettere barbering

Speed-XL-skjærehoder for en rask og tett barbering

Speed-XL-skjærehoder for en rask og tett barbering

De tre sporene gir 50% større barberingsflate for en rask og tett barbering. *Sammenlignet med vanlige, roterende skjærehoder.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

10

Anmeldelser

3
2

01/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

shaver is easy to handle and gives a close shave.

very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.

Fordeler

See above easy to use and gives a great shave.

Ulemper

none

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

06/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Still shaving well since 2006

Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

08/10/2016

Suisse

Suisse

Excellent produit

Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 