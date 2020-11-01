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Utgått
HQ8160/16
De tre sporene gir 50% større barberingsflate for en rask og tett barbering. *Sammenlignet med vanlige, roterende skjærehoder.
Den elektriske barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
4.0
av 5
10
Anmeldelser
Mr P
01/11/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
shaver is easy to handle and gives a close shave.
very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.
Fordeler
See above easy to use and gives a great shave.
Ulemper
none
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Bobby72
06/08/2015
United Kingdom
Still shaving well since 2006
Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Adjem
08/10/2016
Suisse
Excellent produit
Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.