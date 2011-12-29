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CloseCut
Til HQ900-serien
Til HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
CloseCut-bladene er utformet for presisjon, slik at du alltid får en tett barbering. De slitesterke, selvslipende bladene blir ikke sløve, så du kan alltid barbere deg raskt og effektivt.
4.2
av 5
36
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
Moodoo
29/12/2011
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ56/50 rakhuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ56/50 rakhuvuden
RetiredShaver
03/02/2012
United Kingdom
excellent service
I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Stibbi
02/10/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Produkt hält, was es verspricht
Ich bin zufrieden. Dummerweise hatte ich viel zu lange gewartet, bis ich mich drum kümmerte
Fordeler
Preis-Leitungsverhältnis stimmt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ56/50 Scherköpfe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ56/50 Scherköpfe