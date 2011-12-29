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  • Få en tett barbering
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  • Få en tett barbering
  • Få en tett barbering
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skjærehoder

HQ56/50

4.2
| (36) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet
Få en tett barbering
I løpet av to år kutter skjærehodene 9 millioner hår i ansiktet ditt. Skift skjærehodene og få 100 % ytelse igjen.
Se alle fordeler

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Få en tett barbering

  • CloseCut

  • Til HQ900-serien

  • Til HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Barberer til og med de korteste hårene

CloseCut-blader, slitesterke og selvslipende for en tett barbering

CloseCut-blader, slitesterke og selvslipende for en tett barbering

CloseCut-bladene er utformet for presisjon, slik at du alltid får en tett barbering. De slitesterke, selvslipende bladene blir ikke sløve, så du kan alltid barbere deg raskt og effektivt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

36

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

29/12/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ56/50 rakhuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ56/50 rakhuvuden

03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

02/10/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das Produkt hält, was es verspricht

Ich bin zufrieden. Dummerweise hatte ich viel zu lange gewartet, bis ich mich drum kümmerte

Fordeler

Preis-Leitungsverhältnis stimmt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ56/50 Scherköpfe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ56/50 Scherköpfe

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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