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Utgått
Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en fleksibel og jevn barbering.
Justerer de sylskarpe knivene på Philips-barbermaskinen nærmere huden for en uovertruffen tett barbering
4.0
av 5
13
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
IgBa
12/07/2016
Deutschland
Sehr guter Rasierer
Ich nutze den Rasierer bereits seit Jahren und er hat mich nie im stich gelassen. Er liegt echt sehr gut in der Hand und macht seine Arbeit schnell und gründlich. Die klingen sind langlebig, sollten aber schon jährlich getauscht werden, wenn man oft und viel rasiert. Leider sind die klingen etwas teuer, aber solange er läuft, warum nicht.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer
Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.