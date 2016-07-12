ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • En tett barbering
  • En tett barbering
  • En tett barbering
  • En tett barbering
  • En tett barbering
  • En tett barbering
  • En tett barbering
  • En tett barbering

Utgått

Shaver series 3000Elektrisk barbermaskin

HQ6695/16

4
| (13) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
En tett barbering
HQ6695 er utviklet for å gi en tett og komfortabel barbering til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet kombinert med Super Lift & Cut-teknologien garanterer en tett og komfortabel barbering.
Se alle fordeler
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

En tett barbering

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en fleksibel og jevn barbering.

Individuelt flytende hoder

Individuelt flytende hoder

Justerer de sylskarpe knivene på Philips-barbermaskinen nærmere huden for en uovertruffen tett barbering

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

13

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

3

12/07/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Rasierer

Ich nutze den Rasierer bereits seit Jahren und er hat mich nie im stich gelassen. Er liegt echt sehr gut in der Hand und macht seine Arbeit schnell und gründlich. Die klingen sind langlebig, sollten aber schon jährlich getauscht werden, wenn man oft und viel rasiert. Leider sind die klingen etwas teuer, aber solange er läuft, warum nicht.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 