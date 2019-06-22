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Utgått
CloseCut-skjærehoder og Flex & Float
30 min trådløs bruk / 8 t lading
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
For å få maksimal ytelse bør du bytte ut skjærehodene på Philips-barbermaskinen annethvert år med HQ55.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
4.0
av 5
70
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Geo73
22/06/2019
United Kingdom
Excellent shaver with with many improvements.
I have used a Philips shaver for many years and the time had come to replace it. I chose a new razor which was basically identical to my old one, i chose Phillips again because of the reliability and service that i had with the previous one. I was pleasantly surprised with the improvements over the old model:- Namely, the very much lower noise level and lighter weight and also the shorter charging time. Altogether a very good buy, i would always recommend Philips products.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
PAULFC
25/07/2012
United Kingdom
GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER
BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
TheSmoothBiker
25/07/2012
United Kingdom
GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER
BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.