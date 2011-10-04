Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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Utgått
Nettdrevet versjon
Det doble knivsystemet løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
For å få maksimal ytelse bør du bytte ut skjærehodene på Philips-barbermaskinen annethvert år med HQ55.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
4.1
av 5
55
Anmeldelser
87%
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Technophile
04/10/2011
United Kingdom
Superb shaver
This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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ollie
02/10/2011
United Kingdom
This product is so easy to use & very mobile.
I haven't used an electric shaver for several years but razor has been fantastic & I take it everywhere with me.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
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Hambo 1962
28/09/2021
Deutschland
Ein Standardrasierer wie er sein soll
Ich suchte einen Rasierer, der ohne Akku gebaut wurde. Akkus sind nicht austauschbar und verkürzen unnötig die Lebensdauer des Gerätes. Dies Gerät läuft zwar nur mit Netzanschluss, was aber bei der heimischen Nutzung überhaupt nicht von Nachteil ist. Eine Rasierersteckdose findet sich doch in fast jedem Bad. So kann ich mich ohne auf den Ladezustand des Akkus zu achten rasieren solange und so oft ich will. Und das ganz auch sehr hautschonend und gründlich. Ich würde sagen ich habe einen normalen Bartwuchs, damit kommt das Gerät gut zurecht. Auch mal ein Dreitagebart vom Wochenende ist schnell abrasiert ohne Hautreizungen. Gut ist auch der Langhaarschneider den ich zum in Form bringen meine Bartes nutze, auch schnell und präzise.
Fordeler
Immer einsatzbereit, gute Rasierleistung
Ulemper
keine
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Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer
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