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Utgått

6000 seriesElektrisk barbermaskin

HQ6940/16

4.1
| (55) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Tett og enkelt
En tett og komfortabel barbering til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet kombinert med Super Lift & Cut-teknologien garanterer en tett og komfortabel barbering.
Se alle fordeler

Tett og enkelt

  • Nettdrevet versjon

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Erstatningshoder

For å få maksimal ytelse bør du bytte ut skjærehodene på Philips-barbermaskinen annethvert år med HQ55.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

55

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Superb shaver

This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This product is so easy to use & very mobile.

I haven't used an electric shaver for several years but razor has been fantastic & I take it everywhere with me.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

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28/09/2021

Deutschland

Deutschland

Ein Standardrasierer wie er sein soll

Ich suchte einen Rasierer, der ohne Akku gebaut wurde. Akkus sind nicht austauschbar und verkürzen unnötig die Lebensdauer des Gerätes. Dies Gerät läuft zwar nur mit Netzanschluss, was aber bei der heimischen Nutzung überhaupt nicht von Nachteil ist. Eine Rasierersteckdose findet sich doch in fast jedem Bad. So kann ich mich ohne auf den Ladezustand des Akkus zu achten rasieren solange und so oft ich will. Und das ganz auch sehr hautschonend und gründlich. Ich würde sagen ich habe einen normalen Bartwuchs, damit kommt das Gerät gut zurecht. Auch mal ein Dreitagebart vom Wochenende ist schnell abrasiert ohne Hautreizungen. Gut ist auch der Langhaarschneider den ich zum in Form bringen meine Bartes nutze, auch schnell und präzise.

Fordeler

Immer einsatzbereit, gute Rasierleistung

Ulemper

keine

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Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer

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