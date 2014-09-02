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Utgått
HQ6645/16
Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en fleksibel og jevn barbering.
Justerer de sylskarpe knivene på Philips-barbermaskinen nærmere huden for en uovertruffen tett barbering
1.5
av 5
2
Anmeldelser
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Fordeler
leggero
Ulemper
non taglia
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.