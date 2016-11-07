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Utgått

6000 seriesElektrisk barbermaskin

HQ6990/16

4
| (225) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

1 pris

Tett og enkelt
En tett og komfortabel barbering til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet kombinert med Super Lift & Cut-teknologien garanterer en tett og komfortabel barbering.
Se alle fordeler

Tett og enkelt

  • Rask lading

Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte for en tett barbering

Lift & Cut-bladsystemet løfter hårene for å kutte komfortabelt

Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en glattere barbering

35+ minutter med barbering, 1 times lading

35+ minutter med barbering, 1 times lading

Du får 35+ minutters barberingstid, som tilsvarer rundt 14 barberinger, etter 1 times lading. Koble den til i 3 minutter, og du får nok strøm til én barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

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4.0

av 5

225

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

07/11/2016

Sverige

Sverige

bra' torrrakmaskin

Svänger bra på benen. Hänger med en bra stund över en natts laddning. Rullarna spjäker sig inte. Huvudet sitter på bra och fast.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

17/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

cannot fault it

this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

28/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

A close shave

I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

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  • Tidlig tilgang til salg.
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