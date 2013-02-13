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  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen

Utgått

Shaver series 3000Tørr elektrisk barbermaskin

HQ6920/16

3.9
| (40) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Tett barbering, til og med på halsen
En tett og komfortabel barbering med den elektriske barbermaskinen fra Philips til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet er kombinert med Super Lift & Cut-teknologien, noe som garanterer en tett og komfortabel barbering.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

CloseCut-blader

Tett barbering, til og med på halsen

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Erstatningshoder

For å få maksimal ytelse bør du bytte ut skjærehodene på Philips-barbermaskinen annethvert år med HQ55.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

40

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

I am satisfied with my shaver

This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

I am satisfied with my shaver

This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

19/12/2013

België

België

Rasoir haute performence.

Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 