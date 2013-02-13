Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
For å få maksimal ytelse bør du bytte ut skjærehodene på Philips-barbermaskinen annethvert år med HQ55.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
3.9
av 5
40
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
nobby1619
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Berik
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
phil02
19/12/2013
België
Rasoir haute performence.
Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.