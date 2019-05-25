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  • Tett barbering, til og med på halsen
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  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen

Utgått

Shaver series 3000Tørr elektrisk barbermaskin

HQ6927/16

4.1
| (1249) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Tett barbering, til og med på halsen
En tett og komfortabel barbering til en overkommelig pris. Flex & Float-systemet er kombinert med CloseCut-blader, noe som garanterer en tett og komfortabel barbering.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

CloseCut-blader

Tett barbering, til og med på halsen

  • CloseCut-skjærehoder og Flex & Float

  • 35 min trådløs bruk / 8 t lading

CloseCut-blader, slitesterke og selvslipende for en tett barbering

CloseCut-blader, slitesterke og selvslipende for en tett barbering

CloseCut-bladene er utformet for presisjon, slik at du alltid får en tett barbering. De slitesterke, selvslipende bladene blir ikke sløve, så du kan alltid barbere deg raskt og effektivt.

Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Flex & Float tilpasser seg kurvene i ansiktet og på halsen

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen, noe som gir en glattere barbering

35+ minutter med barbering, 8 timers lading

Du får 35+ minutters barberingstid, noe som tilsvarer rundt 14 barberinger etter åtte timers lading.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

av 5

1249

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

25/05/2019

Norge

Norge

Meget god maskin

Jeg har brukt Phillips barbermaskiner i nesten 60 år og denne S3520 er uten tvil den beste jeg har hatt. Den er behagelig og rask selv om skjegget er blitt litt langt. Og så er den meget enkel å rengjøre.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3520/06 Tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3520/06 Tørr elektrisk barbermaskin

27/02/2019

Danmark

Danmark

God gennemprøvet klassisk Phillips shaver.

Maskinen barbere tæt, er en rigtig god maskine til prisen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering

06/12/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Shaveren der virker hver gang.

Al den tid jeg har benyttet barbermaskine, har jeg haft en Philips Shaver i hånden, og den har altid virket, men tiden har selvfølgelig at sine spor på maskinen, så nu er jeg på shaver nr. 6, og de er bare blevet bedre og bedre.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver

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  • Tips om sunn livsstil.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 