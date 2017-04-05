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Utgått
CloseCut-skjærehoder og Flex & Float
Kun med ledning
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
For å få maksimal ytelse bør du bytte ut skjærehodene på Philips-barbermaskinen annethvert år med HQ55.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
4.4
av 5
60
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Gazza97
05/04/2017
United Kingdom
Excellent shaver
Purchased many years ago for a xmas present off my wife as she decided I needed a new electric shaver as my old Philips electric shaver was about 20 years + old even though it was still working perfectly and still is !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
crues
30/08/2012
United Kingdom
Bekreftet kjøper
great
very good so far only have had for short time but have used similar one in past
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Epitax
30/08/2012
United Kingdom
great
very good so far only have had for short time but have used similar one in past
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.