Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Rask lading
Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.
For å få maksimal ytelse bør du bytte ut skjærehodene på Philips-barbermaskinen annethvert år med HQ55.
Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.
4.0
av 5
225
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
JennyWarfvinge1978
07/11/2016
Sverige
bra' torrrakmaskin
Svänger bra på benen. Hänger med en bra stund över en natts laddning. Rullarna spjäker sig inte. Huvudet sitter på bra och fast.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning
kenson
17/12/2013
United Kingdom
cannot fault it
this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Dave27
28/10/2013
United Kingdom
A close shave
I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.