ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen
  • Tett barbering, til og med på halsen

Utgått

Shaver series 3000Tørr elektrisk barbermaskin

HQ6990/33

4
| (225) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet
Tett barbering, til og med på halsen
En tett og komfortabel barbering med den elektriske barbermaskinen HQ6990 fra Philips til en overkommelig pris. Reflex Action-systemet er kombinert med Super Lift & Cut-teknologien, noe som garanterer en tett og komfortabel barbering.
Se alle fordeler
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

CloseCut-blader

Tett barbering, til og med på halsen

  • Rask lading

Super Lift & Cut®-teknologi

Super Lift & Cut®-teknologi

Det doble knivsystemet på denne elektriske barbermaskinen løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå.

Erstatningshoder

For å få maksimal ytelse bør du bytte ut skjærehodene på Philips-barbermaskinen annethvert år med HQ55.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Justerer seg automatisk etter alle konturene i ansiktet og på halsen.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

225

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

07/11/2016

Sverige

Sverige

bra' torrrakmaskin

Svänger bra på benen. Hänger med en bra stund över en natts laddning. Rullarna spjäker sig inte. Huvudet sitter på bra och fast.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

17/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

cannot fault it

this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

28/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

A close shave

I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 