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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Kan jeg bruke 9900 Prestige på regulering eller rekonstruerte tenner?
Hvordan fungerer Sonicare 9900 Prestige med appen?
Hvor mange knapper er det på Sonicare 9900 Prestige?
Hvordan lader jeg Sonicare-håndtaket på ladebasen?
Hvordan kan jeg kaste batteriet fra Sonicare 9900 Prestige-tannbørsten på en sikker måte?
Kan jeg synkronisere Sonicare-appen med Apple Health-appen?
I hvilke land er Sonicare-appen tilgjengelig?
Hvilke enheter er kompatible med Sonicare-appen / Sonicare for Kids-appen?
Hvordan fungerer signalet fra trykksensoren på Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan lader jeg Sonicare-tannbørsten min?
Hva betyr symbolene på Sonicare-tannbørsten?
Hva er pussemodusene for Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan endrer jeg intensitetsinnstillingene på Sonicare-tannbørsten min?
Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?
Kan jeg bytte ut batteriet på Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg trykksensoren på Sonicare-tannbørsten?
Slik rengjør du Philips Sonicare-tannbørsten
Hvordan kobler jeg tannbørsten til Sonicare-appen?