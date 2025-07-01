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Hvordan kan jeg kaste batteriet fra Sonicare 9900 Prestige-tannbørsten på en sikker måte?

Det oppladbare batteriet i Sonicare 9900 Prestige-tannbørsten kan ikke byttes ut. Hvis du kaster Sonicare 9900 Prestige-tannbørsten, kan en kvalifisert fagperson ta ut batteriet for å resirkulere det. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi ikke å prøve å fjerne batteriet på egen hånd hjemme. 

Her finner du instruksjoner for kvalifiserte fagpersoner om hvordan man trygt kan fjerne det innebygde batteriet.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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