Forurensning innendørs kan komme fra bl.a. matlaging, rengjøringsprodukter og husdyr. Nye møbler, ny maling eller nytt tapet kan også avgi gasser og flyktige organiske forurensninger. Dessuten blir den allerede forurensede inneluften blandet med forurensning utenfra. Selv med stengte dører og vinduer, kan allergener og småpartikler på under 2,5 mikrometer komme inn gjennom ventilasjonen. Pollen fra trær, gress og planter er faktisk et vanlig allergen innendørs, og kan gi allergisymptomer. Et annet innendørsallergen er støv, som kan inneholde støvmidd, mineraler og andre partikler som kan gi kraftige allergiske reaksjoner og astma.



For at mugg, bakterier og virus ikke skal vokse eller spre seg, bør luften i hjemmet holde en fuktighet på 40-60 %. Et rom med optimal luftfuktighet er behageligere å oppholde seg i, gjør det lettere å puste og gjør at huden ikke tørker ut.